In Italia esistono tantissimi tipi di pasta, nati proprio per soddisfare le più svariate esigenze e creare i giusti abbinamenti esaltando le caratteristiche di ogni ricetta. Quali sono le regole da seguire per abbinare in modo perfetto il formato giusto di pasta al miglior condimento?

Ogni tipo di pasta accoglie qualsiasi tipo di ingrediente dalla carne al pesce, dalle verdure ai formaggi con i quali si sposa sempre alla perfezione.

Molto versatile, pratica e perfetta in ogni stagione dell’anno, la pasta è un piatto di cui è difficile farne a meno. Il formato e la trafilatura sono i parametri fondamenti per realizzare i migliori abbinamenti tra pasta e sugo. La pasta ruvida trattiene di più i sughi rispetto a quella liscia. Caratteristiche importanti per esaltare gusto e sapore ed abbracciare al meglio sughi e condimenti.

Le regole da seguire per abbinare in modo perfetto il formato giusto di pasta al miglior condimento per garantire il successo del piatto

La prima regola da seguire è sicuramente questa: quanto più aumenta l’elaborazione del sugo tanto più aumentano spessore e grandezza della pasta.

Generalmente la pasta liscia si amalgama meglio con sughi leggeri e semplici.

Mentre paste rigate come penne, rigatoni, tortiglioni, dunque più strutturate, prediligono sughi più corposi e laboriosi come amatriciana e ragù.

Così come fusilli e farfalle sono perfette per sughi più semplici, condimenti leggeri che di solito vengono proposte come paste fredde.

Gli abbinamenti

Mezze maniche rigate con pomodoro fresco e sughi semplici;

Farfalle come paste fredde estive o con panna;

Penne lisce con sughi di pesce e verdure;

Orecchiette con cime di rapa, pomodoro e ricotta;

Rigatoni con ragù, sughi elaborati e timballi al forno;

Bucatini per amatriciana e sughi elaborati;

Spaghetti con aglio, olio e peperoncino, pomodorini e sughi di pesce;

Bavette con sughi semplici a base di pesce o pesti;

Corallini per minestre.

Scegliere il formato giusto di pasta assicurerà al piatto un trionfo di gusto e sapore!