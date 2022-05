Quando arrediamo casa nessun dettaglio è lasciato al caso. Tutto deve risultare ben combinato e in totale armonia.

Colore delle pareti e mobili dovranno sposarsi tra loro alla perfezione. Perfino piatti e bicchieri si dovranno disporre nella vetrina della credenza seguendo delle linee guida e una certa coerenza di fondo.

A rovinare il nostro lavoro di provetti designer spesso sono, però, gli elettrodomestici, che potrebbero stonare con l’ambiente. In particolare l’ingombrante frigorifero, che non stenta a farsi notare, tanto più perché solitamente ha un aspetto moderno. In questo può stonare in una stanza arredata secondo uno stile totalmente opposto.

Se si è stanchi della sua presenza visivamente, non rimane che vedere come ricoprire il frigorifero in cucina per camuffarlo o abbellirlo.

Una soluzione scontata può essere inglobarlo in un mobile della cucina, ma talvolta potremmo non avere sufficiente spazio o ricercare rimedi più economici.

Non solo calamite

Il metodo più diffuso per decorare il frigorifero sicuramente è apporvi delle calamite. Il che risulta utile anche per appendervi post-it e promemoria, come quello della spesa.

Un frigorifero ricoperto di calamite è grazioso e solitamente racconta diverse storie, il più delle volte quelle dei nostri viaggi.

Bisogna però stare attenti nel disporre le varie calamite. Spesso si eccede e il risultato non è soddisfacente. Si avrà un angolo ridondante perché troppo pieno.

Meglio disporle sparpagliate e distanti se non vogliamo che il nostro elettrodomestico sembri una bancarella. Anche perché, quando di diversi stili e dimensioni, accatastandole tenderanno a non notarsi, il che può essere un peccato nel caso siano pezzi particolari.

Per rivisitare totalmente il frigorifero, però, abbiamo anche altre strade.

Come ricoprire il frigorifero in cucina per camuffarlo o renderlo più decorativo con diverse soluzioni oltre a incassarlo in un mobile

Possiamo dargli un look completamente diverso comprando adesivi che ne ricoprano gli sportelli e che si intonino con lo stile della cucina. Possiamo optare per immagini spiritose, pop o naturalistiche a seconda dei gusti.

Se la nostra cucina seguisse lo stile shabby chic, potremmo decidere di dipingere con appositi colori chiari o pastello il nostro frigorifero. Potremmo fare due passate di colori differenti l’una sopra l’altra e, per completare il tutto, scartavetrare alcuni punti. In questo modo mostreremo il colore sottostante e daremo anche un effetto vintage e vissuto.

Altra bellissima idea potrebbe essere ricoprire totalmente il frigorifero con della carta da parati, ultimamente molto in voga. Potremmo scegliere delle belle fantasie ricercate che diano un tocco davvero speciale al nostro frigorifero.

Nel caso decidessimo di volerlo camuffare e farlo notare il meno possibile, possiamo adottare un piccolo trucchetto. Basterà dipingerlo del medesimo colore della parete retrostante o usare la stessa carta da parati. In questo modo sembrerà totalmente inglobato nella parete e si noterà a stento.

