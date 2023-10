Tra le capitali europee Vienna rientra tra le mete più ambite. Città Imperiale ricca di verde, arte e palazzi storici, caffè e locali di tendenza, soddisfa al meglio molte esigenze tipiche dei turisti. Vediamo quanto costa visitare oggi Vienna e cosa vedere in 5 o 7 giorni con un budget limitato o fino a 1.000 o 1.500 euro.

La città austriaca è infatti cara di per sé, anche al netto dell’attuale inflazione, che di certo non ha fatto bene ai listini prezzi di tutte le grandi città.

Come organizzare al meglio un viaggio all’estero o in una capitale europea

Organizzare un viaggio è insieme un’arte e una sfida visti i molti parametri in gioco. Si viaggia in coppia o da soli? Si soggiorna in strutture di lusso o economiche? Quali locali diurni e notturni si sceglieranno? E così via. Morale, tranne i casi più felici dove sono molto sfumati i limiti di spesa poi occorre ottimizzare i soldi disponibili.

Procediamo quindi dandoci come imperativo (o perlomeno di proveremo) quello di minimizzare e/o contenere la spesa ma massimizzando i benefici.

Volo o treno o bus per Vienna con un budget limitato

Vediamo le prime due grosse voci di spesa fisse, cioè viaggio e alloggio.

Sul primo fronte è possibile raggiungere la capitale austriaca via aereo (compagnie di linea e low cost), via treno (Trenitalia), via bus (Flixbus). Tuttavia, treno e bus andrebbero meglio per chi parte da zone poco distanti dal confine austriaco.

Negli altri casi meglio prenotare con anticipo un biglietto a/r con una compagnia low cost. Se non si sceglie un periodo di punta (tipo la fine dell’anno) con 150 € ci si sta dentro con il viaggio. Se si è in coppia si può imbarcare 1 sola valigia e organizzare il resto con il bagaglio a mano (idem se si viaggia per pochi giorni o in bella stagione).

Facciamo delle simulazioni scegliendo delle possibili date a/r e 2 ipotetiche città di partenza sfruttando il sito di nota compagnia low cost.

Al momento in cui scriviamo, se si partisse da Napoli (andata 19 novembre e ritorno il 24) servirebbero 115 € (tariffa base, valigie escluse). La spesa salirebbe a 130 € se le date a/r fossero il 19 e il 26 novembre. Se invece le date fossero il 4 e l’11 dicembre servirebbero 150 € (sempre tariffa base e valigie escluse).

Se invece si partisse da Bologna il 20 novembre con ritorno il 24 la spesa sarebbe sui 70 € (tariffa base, valigie escluse). Salirebbe a quasi 100 € se le date a/r fossero il 20/27 novembre, e di circa 120 € se le date a/r fossero il 15/22 dicembre.

Dove soggiornare a Vienna a prezzi contenuti

Stiamo cercando di capire quanto costa visitare oggi Vienna e cosa vedere in 5 o 7 giorni con un budget limitato o fino a 1.000 o 1.500 euro.

Sull’alloggio non mancano hotel 3 stelle molto, molto semplici ma dignitosi ed economici, specie se prenotati con anticipo e non 3 giorni prima di partire. Detta diversamente, chi pretende il top e/o ambienti con svariati confort a meno di 100 €/notte è semplicemente (molto) fuori pista.

Abbiamo fatto direttamente una prova e trovato un hotel 3 stelle nel 3° distretto, il Landstrasse. Le camere sono molto minimal (zero fronzoli) ma decorose e la struttura è a circa 10 minuti a piedi dal Belvedere e a 2,5 km dal centro (ma ben servita da tram). Quanto costa? Rispettiamo le stesse date del viaggio di cui sopra e vediamo il caso di una camera doppia. Al momento in cui scriviamo, nelle date 19/23 novembre la spesa sarebbe di 265 € (tasse incluse), di 389 € nelle date 19/25 novembre e 15/21 dicembre.

Tuttavia, con circa 150/250 € in più si alza il livello della struttura prescelta e quindi si aumentano i servizi che si hanno in cambio. Nulla di nuovo sotto il sole: è la tasca che comanda, tutto dipende dai soldi disponibili e come/dove li si vuole spendere!

Quanto costa visitare oggi Vienna e cosa vedere in 5 o 7 giorni con un budget limitato o fino a 1.000 o 1.500 euro

Abbiamo già visto cosa visitare a Vienna durante una vacanza di pochi giorni. Ora, per minimizzare la spesa sul cosa vedere si possono combinare al meglio 2 strategie.

La prima passa per la scelta combinata della Vienna City Card e del Vienna Pass. A seconda dei giorni di durata e dei servizi prescelti si accede e ci si muove in città a forte sconto rispetto all’acquisto diretto dei singoli servizi/attrazioni. Messe insieme (Vienna City Card e Vienna Pass) costano tra i 100 ai 300 € p.p., tutto dipende dalla combinazione dei servizi prescelti.

La seconda è quella di non tralasciare o anteporre alcune tappe molto belle e suggestive ma a prezzi gratis o quasi. Una riguarda la visita al Rathaus (Municipio): è gratuita e guidata e avviene in alcuni giorni della settimana. L’unico “fastidio” è che occorre ritirare di buon mattino il biglietto per la visita che si tiene verso l’ora di pranzo. Lo stesso vale per il Parlamento (più visite guidate durante la giornata), a circa 200 metri di distanza dal Rathaus.

Poi citiamo il bellissimo Duomo (ingresso gratis) con il suo campanile maggiore. Per salire in cima il prezzo è di 5,50 € e bisogna fare 343 gradini a piedi, ma al termine della scalinata si dipana un panorama magnifico. Tra il giro sulla ruota panoramica al Prater (ticket 13,50 €) e la visuale offerta dal campanile non c’è proprio storia!

Infine citiamo gli innumerevoli parchi e giardini pubblici (c’è solo l’imbarazzo della scelta) e le passeggiate lungo le rive del Danubio. Le sue acque non sono più blu come quelle di un tempo, ma il fascino che sa regalare agli occhi, quello sì, è rimasto intatto!