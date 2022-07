Il vimini è un materiale naturale e si ottiene dai rami giovani di una specifica varietà del salice, che si raccolgono durante l’inverno o la primavera. Con questo diffuso materiale è possibile dare vita a innumerevoli complementi d’arredo e soprattutto alle famose ceste, realizzate con varie forme e dimensioni.

Una tradizione antica secoli e che sembra stia lentamente scomparendo con l‘introduzione di nuovi materiali. Intrecciare i rami è un’arte particolare, praticata solo dalle mani di esperti “canestrai”, senza l’aiuto di nessun attrezzo o strumentazione. Ci vogliono anni di esperienza per poter ottenere intrecci armonici e precisi, che siano anche robusti e resistenti.

Oggi questi cesti sono sempre meno, ma quasi tutti ne abbiamo uno in casa, in quanto spesso utilizzato come idea regalo.

Come riciclare e decorare un cesto in vimini per arredare casa e giardino

Il fascino retrò e shabby di questo prezioso oggetto ricco di storia colpisce molti, che vorrebbero usarlo per abbellire gli angoli spogli delle stanze, ma in maniera funzionale. A seconda della forma e grandezza potremmo trasformare un grande cesto nella nuova cuccia del cane, o del gatto.

Se i rami sono impolverati e sporchi, prima puliamo per bene con acqua e sapone, usando un panno umido o una spazzola. Lucidiamo con dell’impregnante per legno, posizioniamo un cuscino all’interno e decoriamo con qualche nastro colorato e campanello. Per personalizzare la cuccia prendiamo un pennello e del colore acrilico e scriviamo sul lato esterno il nome del nostro amico peloso.

Il cesto di vimini, poi, potrebbe abbellire il nostro bagno, donando uno stile raffinato e country, ma potrebbe anche essere un elemento utile. Potremmo riporre gli asciugamani degli ospiti, la biancheria, la carta igienica, i prodotti di bellezza o altri elementi, a seconda delle dimensioni della cesta. Diamo un nuovo volto colorando l’esterno con una bomboletta spray bianca, o di un altro colore, poi applichiamo dei dettagli decorativi, come centrini e merletti.

Altre idee originali e creative

Usiamo il cesto di vimini, con il bordo alto, per riempire il nostro davanzale di casa, o il giardino, di erbe aromatiche profumate. In una targhetta scriviamo il nome della varietà e leghiamola ai rami intrecciati con un nastro colorato. Inseriamo anche qualche tulle, recuperato da vecchie bomboniere, per dare un aspetto delicato.

Raccogliamo, invece, tutte le riviste e riponiamole all’interno delle ceste, per poi posizionarle accanto il divano o il letto. Potremmo rivestire l’interno con un vecchio lenzuolo, semplicemente fissando i bordi con della colla a caldo, mentre decoriamo l’esterno con spille che non utilizziamo più. Allo stesso modo, potremo appenderle in cucina per riporre gli ortaggi o sacchetti della spesa.

Ecco, dunque, come riciclare e decorare un cesto in vimini in modo originale e fantasioso, per abbellire casa in modo sorprendente.

