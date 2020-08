In questa mini guida, il team di ProiezionidiBorsa vi mostra come richiedere un finanziamento se stai ancora pagando il mutuo.

Tra le tante tasse e gli aumenti di spesa, molte persone sono costrette a richiedere un finanziamento che possa alleggerirle dal peso dei pagamenti. La diffusione del coronavirus ha contribuito alla necessità di dover fare domanda per un prestito di denaro a istituti e società di credito autorizzate. Capita spesso, però, di trovarsi nella situazione in cui chi ha bisogno di un finanziamento sia già impegnato a pagare le rate del mutuo. Come fare in questi casi?

Cosa dice in merito l’Unione Nazionale dei Consumatori?

A chiarire la situazione arriva l’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC), l’organizzazione che ha il compito di salvaguardare e difendere gli interessi dei consumatori. Se il reddito del richiedente permette di sostenere due rate, le banche non dovrebbero rifiutare la concessione del finanziamento. In ogni caso, però, la valutazione finale spetta comunque alla banca. Il consiglio dell’Unione Nazionale dei Consumatori è quello di effettuare la richiesta alla stessa banca che ha erogato il mutuo. Generalmente, così facendo, ci saranno più probabilità di riuscire nell’intento. L’istituto di credito, infatti, conosce già situazione reddituale e creditizia del cliente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Proporre la cessione del quinto dello stipendio

Altra opzione per tentare di ottenere un finanziamento è quella di ricorrere alla cessione del quinto dello stipendio. La banca sarà predisposta a negoziare la trattativa. Questo perché avrà la certezza della restituzione del credito. Possono cedere il quinto dello stipendio, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche i pensionati.

Proporre la sostituzione del mutuo

Un altro metodo che si può mettere in campo è la sostituzione del proprio mutuo. Ciò significa aprire un nuovo contratto presso un altro istituto di credito e trasferire all’interno anche l’intero importo del mutuo in corso. Per questa soluzione è necessario estinguere totalmente il mutuo originario, compreso di spese legali che comporta la chiusura della pratica.

Se “Come richiedere un finanziamento se stai ancora pagando il mutuo?” vi è stato utile, vi consigliamo “Come richiedere fino a 250.000 euro di mutuo”.