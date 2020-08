Non sai come richiedere fino a 250.000 euro di mutuo? Stai pensando di acquistare casa ma hai timore di non avere abbastanza risorse economiche? Ecco l’articolo che può fare al caso tuo. In questa mini guida, vi mostriamo come richiedere fino a 250.000 euro di mutuo.

Diverse sono le misure messe in campo dal Governo per sostenere economicamente gli italiani, soprattutto dopo il difficile periodo di lockdown causato dal coronavirus. Tra le opzioni, c’è anche quella di ricevere mutui agevolati. Una di queste possibilità dedicata principalmente a giovani coppie, single e famiglie attraverso il Mutuo Giovani 2020.

In cosa consiste il Mutuo Giovani 2020

Più volte su ProiezionidiBorsa, abbiamo parlato delle problematiche e delle soluzioni a cui bisogna pensare durante all’acquisto della prima casa. Ad esempio, in “Attenzione a come si calcolano le imposte sull’acquisto della prima casa” abbiamo visto le tasse da pagare sull’acquisto di un nuovo immobile.

Oggi, invece, ci soffermiamo sull’articolo 1 della legge n. 147/2013 che ha istituito il mutuo giovani. Tale norma è stata prorogata dal decreto fiscale n. 34/2019 anche al 2020. Con questa misura è stato introdotto il “Fondo di Garanzia” per la prima casa. Ciò significa che in caso di acquisto di un immobile a garantire per voi è direttamente lo Stato. In questo modo la banca vi concederà il mutuo più facilmente.

Chi può richiederlo?

Possono richiedere il mutuo:

a) giovani coppie, in cui uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda;

b) persona singola che ha almeno un figlio minore;

c) giovani di età inferiore ai 35 anni con un lavoro atipico, ad esempio un lavoro part-time o a progetto.

Come richiedere fino a 250.000 euro di mutuo. Quali le condizioni?

Per ricevere il finanziamento bisogna rispettare alcune condizioni, tra cui:

a) la garanzia massima concessa dallo Stato tramite il Fondo prima casa non può superare il 50% della somma capitale richiesta alla banca;

b) l’immobile per il quale si chiede il mutuo giovani e che si intende acquistare o ristrutturare deve essere destinato ad abitazione principale;

c) l’immobile da acquistare non deve essere di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e deve trovarsi sul territorio nazionale;

d) non è possibile fare domanda per l’agevolazione se si è proprietario di un altro immobile, tranne se è ereditato.

Infine, con il mutuo giovani 2020 sarà possibile richiedere al massimo 250.000 euro.