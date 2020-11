Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando ci si appresta al collocamento in quiescenza, è bene conoscere le pratiche burocratiche e documentali che occorre presentare per la domanda di pensione INPS. Si sente spesso parlare di certificato Ecocert senza sapere bene di cosa si tratta e perché è utile per la richiesta di pensionamento. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno ai Lettori come richiedere il modello Ecocert per ottenere la pensione INPS.

A cosa serve Ecocert dell’INPS

L’Istituto Nazionale di Previdenza sociale mette a disposizione del cittadino diversi servizi per controllare il proprio stato contributivo. Questi servizi risultano particolarmente utili per verificare i requisiti che occorrono al perfezionamento dei requisiti richiesti per il trattamento previdenziale di interesse. Uno di questi è proprio l’Ecocert che consente di verificare l’estratto contributivo integrato alla data in cui si richiede.

Molti lavoratori, per la verifica degli effettivi requisiti circa la domanda di pensione, ritengono necessario accedere a tale servizio per la verifica dei dati. Ecco dunque che potrebbe giungere la domanda seguente: Come richiedere il modello Ecocert per ottenere la pensione INPS? Seguendo le indicazioni qui proposte, l’accesso tramite portale INPS sarà molto semplice per ogni contribuente.

I passi da seguire per richiedere il modello tramite portale

Per prima cosa è necessario entrare nel portale INPS tramite le proprie credenziali. A tal riguardo, ricordiamo che dallo scorso ottobre l’INPS non rilascia più PIN di accesso ma consente l’accesso ai nuovi iscritti esclusivamente tramite SPID. Chi volesse sapere quali sono i primi passi da muovere per ottenere una identità SPID, può consultare la guida presente qui. Per prima cosa vediamo come ottenere l’estratto contributi integrato INPS. Una volta che si ha effettuato l’ingresso nella propria pagina, si dovrà cliccare sulla voce “fascicolo previdenziale del cittadino” nella tendina a sinistra.

A questo punto, facendo click sulla voce “posizione assicurativa”, apparirà una sottocategoria che riguarda l’Estratto Conto. Entrando nella pagina di Estratto Conto, comparirà l’elenco dettagliato di tutti i dati lavorativi e previdenziali che interessano il lavoratore. Per ottenere l’Ecocert, ossia l’estratto certificato direttamente dall’INPS, si dovrà procedere seguendo un semplice schema. Accedere al portale INPS nella sezione “Domande di prestazioni pensionistiche”.

A questo punto, entrare nella sezione “Nuova presentazione pensionistica”. Da qui, si potrà accedere al riquadro certificazioni. Compilare i dati anagrafici se non sono già presenti e elezionare la richiesta di estratto conto ordinario. A questo punto, resta solo da attendere l’invio del dato da parte dell’INPS che avviene solitamente tra i 30 e i 60 giorni. Ecco come richiedere il modello Ecocert per ottenere la pensione INPS.