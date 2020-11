Le vacanze di Natale stanno arrivando. Sicuramente saranno delle vacanze di Natale diverse dalle altre: il mondo è in piena pandemia, molte frontiere sono chiuse e i risparmi delle famiglie italiane si sono ridotti.

Tuttavia, lo sappiamo: agli italiani si può chiedere tutto ma non rinunciare al Natale, alla sua magia e alle sue vacanze. In un periodo così delicato e complesso, in molti si chiederanno se e come si può richiedere il Bonus vacanze. Tranquilli, ci abbiamo pensato noi: ecco, quindi, come richiedere il Bonus vacanze per Natale.

Controllare bene il contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Prima ancora di controllare se si ha la possibilità di richiedere il Bonus vacanze per Natale bisogna aggiornarsi sulle disposizioni governative.

Tra Regioni rosse, arancioni e gialle per ora l’Italia è ancora divisa in mille regolamentazioni diverse. Certo, abbiamo ancora un mese di tempo e la situazione, ci dicono gli esperti, è molto difficile da prevedere.

Abbiamo, però, uno spiraglio di speranza: la Francia ha permesso ai suoi cittadini di fare le vacanze a fine ottobre e inizio novembre, proprio prima e durante i primi giorni del nuovo lockdown. Quindi, attenzione al contenuto del o dei nuovi DPCM.

Informarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su quello dell’INPS

Detto ciò, passiamo alla parte pratica. Per richiedere il Bonus vacanze per Natale bisogna consultare ed informarsi sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e INPS.

Calcolo dell’ISEE, creazione dello SPID e altre procedure burocratiche ci hanno già fatto perdere la testa tante volte. Tuttavia, restano procedure necessarie e fondamentali per poter accedere al tanto agognato Bonus. Magari, molti di noi hanno già un amico che è passato sotto queste forche caudine e che, quindi, ci può dare una mano.

Ricordiamo, inoltre, che può essere richiesto fino al 31 dicembre di quest’anno.

