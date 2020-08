Un focus per capire come richiedere i voucher con cui spostarsi gratis o con maxi sconti città. A a partire da agosto e fino al mese di novembre prossimo, spostarsi in città costerà molto meno o addirittura nulla. Questo sarà possibile grazie all’emissione di nuovi voucher per un valore totale di 700 mila euro. I mezzi di trasporto coinvolti nell’iniziativa sono i taxi che, specie in tempi di divieti di assembramento, consentono di viaggiare più comodi e sicuri.

Ma a costo di mettere mano, in modo più pesante, al portafogli. Ora però, grazie a questa nuova operazione, il costo degli spostamenti in taxi potrà essere annullato o subire un significativo ribasso. Esiste però una precondizione, cioè attivarsi per tempo e nelle maniere dovute. Vediamo quindi di capire come richiedere i voucher con cui spostarsi gratis o con maxi sconti in città.

I soggetti beneficiari

Sono potenzialmente beneficiari dei suddetti voucher i soggetti privati maggiorenni residenti a Milano, rientranti in una delle seguenti categorie. Quindi si tratta di una misura di portata locale e non nazionale. Possono richiedere i voucher, stando a quanto viene comunicato tramite la home-page del Comune di Milano: le seguenti categorie di persone.

Anziani, donne e disabili

Vale a dire, le persone over 70 residenti nel milanese, le persone con disabilità (e invalidità al 100%), ma anche gli over 65 in situazione di fragilità, in base alle valutazioni della direzione politiche sociali. Rientrano, altresì, tra i beneficiari anche le donne per spostamenti unicamente nella fascia notturna che va dalle 21:00 di sera alle 6:00 di mattina.

Medici e infermieri

Anche i medici e gli infermieri operanti in strutture ospedaliere sul territorio del Comune di Milano, oltre che presso gli ospedali San Raffaele e Humanitas, potranno richiedere tali voucher. Per ciò che concerne specificamente la categoria degli operatori sanitari, è necessario che il voucher venga utilizzato, unicamente, per il tragitto casa/lavoro o viceversa. I voucher, è sempre il Comune di Milano, a esplicitare, possono essere tra loro pure eventualmente cumulabili.

Come funziona il voucher

Il singolo voucher, materialmente, è un contributo all’acquisto di una corsa in taxi fino a un massimo di 10 euro. Le modalità di pagamento sono necessariemente quelle tramite carta di credito, carta di debito (bancomat) o carta prepagata intestata al soggetto che ne abbia fatto richiesta. E’ pur vero però che il contributo sarà pari al costo complessivo della corsa in taxi per determinate fasce di persone.

Vale a dire per le persone over 65 e disabili al 100%, quindi soggetti in situazione di particolare fragilità. Per quanto riguarda invece le persone over 70 e le donne che si spostano tra le ore 21:00 e le ore 6:00 di mattina, il contributo è di 10 euro massimo, per ciascuna corsa in taxi. E’ previsto comunque un limite massimo di corse complessive, per tutto il periodo di validità del beneficio.

Richiesta ed erogazione del voucher

La richiesta da parte degli aventi diritto, dovrà essere inoltrata attraverso la compilazione di un modello di domanda on-line sul portale del Comune di Milano. Il voucher quindi spetterà in modalità elettronica ai soggetti legittimati che attestino il possesso dei requisiti imprescindibili di cui sopra.

Si segnala che i voucher saranno rilasciati, in base all’ordine cronologico delle richieste e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo, a copertura del voucher, verrà poi erogato direttamente ai tassisti a seguito di debita e circostanziata rendicontazione della corsa effettuata. Ecco, dunque, come richiedere i voucher con cui spostarsi gratis o con maxi sconti in città.