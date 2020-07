Un focus per capire quali sono i nuovi contributi fino al 60% per comprare un’auto. Al via una nuova campagna d’incentivi per l’acquisto di auto nell’anno 2020. Una contribuzione che peraltro non è nemmeno legata a limiti reddituali connessi all’ISEE. Ciò significa che chiunque potrebbe avere accesso all’erogazione, in via potenziale, senza dover dimostrare a quanto ammonta il proprio patrimonio o reddito. Vediamo quindi di saperne di più su quali sono i nuovi contributi fino al 60% per comprare un’auto.

Bonus 2020

Entrando nello specifico, si sta parlando di un bonus auto che va ad aggiungersi agli incentivi auto 2020 previsti dal Governo. L’ulteriore bella notizia è che si tratta pure di incentivi cumulabili. Vediamo quindi di capire quali sono i prerequsiti. Oltre al conseguimento della maggiore età, deve essere specificata la residenza, e si deve portare una vettura inquinante in rottamazione. L’intento che sta dietro a questa nuova serie d’incentivi è di rilanciare la campagna acquisti di auto. Ma anche rendere più eco-sostenibile il parco auto circolante.

Il Bando

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano, e questo è il link di accesso per reperire tutte le informazioni. Si tratta di un’agevolazione rivolta esclusivamente alle persone fisiche residenti a Milano. La residenza deve però essere effettiva al momento di presentazione della domanda. Esiste ovviamente anche un tempo, ben circoscritto, entro cui far pervenire la propria richiesta di contribuzione. Si va cioè dal 6 luglio al 30 novembre 2020.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I diversi livelli di contributi

Il bando è molto chiaro per ciò che concerne i diversi livelli di contributi. Ora focalizziamo dunque l’attenzione sulla massima contribuzione possibile, parametrata sulla diversa tipologia di auto che si andrà ad acquistare.

Auto elettrica

Il contributo previsto per l’acquisto di un’auto elettrica è pari a 9.600 euro, e la contribuzione massima è del 60% rispetto al costo dell’auto. Una condizione imprescindibile è anche quella della rottamazione di un veicolo più datato.

Auto ibrida

Nel caso in cui la scelta di una nuova vettura cada su auto ibride, (a benzina/elettriche o diesel/elettriche) il contributo scende a 6000 euro. L’importo massimo della contribuzione, anche in questo caso, resta del 60% rispetto al costo dell’auto. Previsto, pure qui, l’obbligo di rottamazione di un veicolo datato.

Auto a metano

In caso di acquisto di auto a metano oppure a benzian-metano, il contributo previsto è dell’ordine di 5000 euro. Qui però l’importo massimo previsto non è più del 60% come sopra, ma scende al 50% sul costo dell’auto nuova. D’obbligo sempre la rottamazione di un vecchio veicolo.

Auto Gpl

Se le mire del nuovo acquisto si dirigono verso auto Gpl o benzina/Gpl, questi sono gli scenari. Il contributo erogabile è di massimo 5000 euro. Ed, anche in questo caso, l’importo del contributo non potrà superare il 50% del costo dell’auto nuova. Resta altresì invariato l’obbligo di rottamazione.

Auto Euro 6

L’ultima opzione prevista per le auto, è quella che riguarda le auto a benzina Euro 6. Qui il contributo massimo erogabile è pari a 4000 euro, il rapporto percentuale è del 50% di contribuzione rispetto al costo dell’auto. Resta altresì sempre valido l’obbligo di rottamazione di un veicolo usato.

Quali sono i nuovi contributi fino al 60% per comprare un’auto

Per cui, chi fosse interessato, dovrà necessariamente attivarsi entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2020. Per di più, si segnala che essendo uno stanziamento di un milione di euro, non tutti avranno reale accesso agli incentivi. L’effettiva convenienza dell’operazione dipenderà ovviamente dal tipo di veicolo che si andrà ad acquistare. Quindi per chi, tra i residenti a Milano, avesse in mente un imminente cambio di auto meglio, sin da ora, cominciare a farsi due calcoli. E, perché no, tentare la carta messa a disposizione dal Comune di Milano.