Capita a tutti lo smarrimento delle credenziali Spid, di password, di pin per cui diventa necessario recuperare e richiedere nuovamente i codici di accesso. Nel precedente articolo “Come ottenere lo Spid e quanto costa” abbiamo fornito al lettore una guida sulla procedura da seguire. Ricordiamo comunque che può avanzare richiesta del Sistema pubblico di identità digitale solo il contribuente che abbia raggiunto la maggiore età.

Ai contribuenti già in possesso dell’identità digitale spieghiamo in un paio di minuti come richiedere e recuperare le credenziali Spid in caso di smarrimento. D’altronde non è semplice tenere a mente e custodire sempre con cura tutte le password e gli innumerevoli Pin che non si usano quasi quotidianamente. Per recuperare i codici di accesso occorre seguire specifiche procedure a seconda del soggetto abilitato a cui avete chiesto il rilascio. Tali soggetti, noti come Identity Provider, coincidono con Poste Italiane, Aruba, Tim, Infocert, Register e così via.

Come richiedere e recuperare le credenziali Spid in caso di smarrimento

Accedendo al sito ufficiale del Governo alla voce “Richiedi SPID” l’utente ha modo di sapere anzitutto di quali documenti si deve munire. A seconda del soggetto che ha rilasciato le credenziali, l’utente può recuperare la password recandosi sul sito ufficiale dell’Identity Provider.

Per recuperare i codici di ingresso che l’utente ha ricevuto per esempio da Aruba nel momento della registrazione deve cliccare qui. Si troverà dinanzi ad una pagina che richiede l’inserimento della username e del codice segreto SPID. Poiché non ricorda o ha smarrito la password, l’utente dovrà cliccare sulla dicitura “Hai dimenticato lo username?”.

Per recuperare lo username vi verrà richiesto di indicare l’indirizzo di posta elettronica che avete fornito ad Aruba in fase di registrazione. Oltre all’indirizzo email, dovrete inserire nuovamente il vostro codice fiscale o quello della partita Iva di cui siete intestatari e premere su “Invia”. In breve tempo l’utente riceverà per posta elettronica un messaggio al cui interno compariranno le nuove credenziali SPID.