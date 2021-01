Insieme al team di Redazione valuteremo quali documenti servono per la DSU in modo da ottenere il modello ISEE 2021. Ricordiamo difatti che per poter godere di alcuni bonus, aiuti economici e sgravi fiscali bisogna presentare un aggiornamento relativo alla propria situazione reddituale. Chi non riesce ad accedere ai servizi online dell’INPS, rivolge una richiesta di aiuto e consulenza al Caf o al Patronato. Nell’articolo “L’INPS chiarisce quanto costa fare l’ISEE 2021 al Caf o al Patronato” il Lettore troverà indicazioni sugli eventuali costi delle richieste. Di sicuro, occorre inviare all’INPS un aggiornamento relativo alla propria situazione finanziaria e patrimoniale se si intende fruire di assegni familiari, bonus sociale e altri sussidi.

Ciò perché l’erogazione di ammortizzatori economici e il riconoscimento di facilitazioni fiscali presuppone spesso la presenza di redditi bassi. Conviene pertanto comunicare all’Ente previdenziale quale sia la fascia reddituale di appartenenza per poter richiedere aiuti e agevolazioni di varia natura. Analizziamo dunque con i nostri consulenti quali documenti servono per la DSU in modo da ottenere il modello ISEE 2021 e inviare richiesta di sussidi. Dalla documentazione che il contribuente invia l’INPS riesce a fotografare e valutare la consistenza del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Quali documenti servono per la DSU in modo da ottenere il modello ISEE 2021?

La dichiarazione sostitutiva unica consente di verificare non solo la situazione finanziaria del richiedente, ma anche dell’intero nucleo familiare. Ne consegue che il richiedente deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera sanitaria propria e dei componenti del nucleo familiare. A ciò occorre aggiungere la documentazione relativa ai canoni di locazione se sul richiedente gravano le spese di affitto.

Pertanto bisogna munirsi di una copia del contratto di affitto da cui si possano inferire i dati della regolare registrazione e delle ricevute dell’avvenuto pagamento delle mensilità. Inoltre bisogna inviare il Modello 730 o in alternativa i Modelli CUD o Unico e certificazioni relative a eventuali indennizzi, assegni previdenziali, borse di studio ecc. Fra i documenti da esibire rientra anche la giacenza media dei depositi bancari o postali, libretti di deposito, postali, titoli di stato, buoni fruttiferi.