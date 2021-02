Il diritto alla pensione di reversibilità INPS segue delle regole ben precise e determinate. Ai limiti che impone la Legge circa l’erogazione di tale assegno mensile ai familiari carico del defunto, si associa l’opportunità di ricevere la quattordicesima mensilità. Nella presente guida gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustrano ai Lettori come ricevere una mensilità in più sulla pensione di reversibilità INPS.

La mensilità aggiuntiva

La quattordicesima mensilità segue quanto disciplina l’art. 5, commi 1-4, del D.L. n. 81/2007. Non tutte le pensioni ne hanno diritto. Non è un caso che tale assegno si definisca anche “mensilità aggiuntiva”, proprio ad indicare il suo carattere addizionale alle mensilità ordinarie. Per avere una idea chiara delle pensioni che possono far valere il diritto alla quattordicesima, può essere utile consultare la tabella presente qui. Relativamente al nostro argomento di interesse, dunque, quali condizioni sono necessarie per far valere il proprio diritto?

In quali casi i titolari di pensione di reversibilità possono ricevere la mensilità aggiuntiva

Al fine di ricevere la quattordicesima mensilità il titolare della pensione di reversibilità non deve superare un tetto massimo di reddito. Inoltre, il requisito anagrafico prevede che tale diritto spetti solo a familiare titolare che abbia compiuto 64 anni di età. Qualora il titolare dell’assegno percepisca esclusivamente la pensione di reversibilità, allora non deve superare la quota di 13.391,82 euro annui lordi. In questo caso, sui contributi da prendere in considerazione si esegue un calcolo del 60% della quota.

Facciamo un esempio. Il sig. Rossi, coniuge defunto, aveva maturato prima della sua morte un montante contributivo pari a 20 anni. Su quale base si calcolerà la quattordicesima della moglie superstite? In tal caso, la vedova Rossi percepirà una quattordicesima pari al valore che scaturisce da 12 anni di contributi, ossia il 60%.

Che succede invece se il familiare superstite, oltre alla reversibilità, è titolare anche di altra pensione diretta? Anche in questo caso il limite cumulativo tra i due trattamenti non deve superare i 13.391,82 euro annui lordi per il diritto alla quattordicesima. La mensilità aggiuntiva però, si calcolerà esclusivamente sul proprio reddito da pensione. Ecco quando e come ricevere una mensilità in più sulla pensione di reversibilità INPS.