Reno De Medici è un eccellente esempio di Made in Italy che potrebbe quasi raddoppiare il suo valore grazie alla realizzazione di un modello di business altamente innovativo.

Il gruppo ha nove stabilimenti in Europa: sette per la produzione e due di taglio e lavorazione. La svolta è consistita nel rendere gli stabilimenti intercambiabili e interconnessi. In questo modo gli impianti vengono coinvolti senza più distinzioni geografiche: l’ordine viene preso in carico da chi ha maggiore disponibilità.

Grazie a questo modello di business, il gruppo Reno De Medici ha potuto affrontare al meglio la crisi scatenata dalla pandemia. Anzi l’azienda è riuscita addirittura a migliorare i conti.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Per l’unico analisti che copre il titolo il giudizio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione del 40% rispetto ai livelli attuali.

Secondo l’analisi grafica Reno De Medici è un eccellente esempio di Made in Italy che potrebbe quasi raddoppiare il suo valore

Reno De Medici (MIL;RM) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 1,03 euro in rialzo dell’2,59% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul titolo è rialzista è ha un potenziale del 70% circa dai livelli attuali. Lo Swing Indicator ha dato un segnale rialzista sia sull settimanale che sull mensile, per cui le attese sono per una continuazione del rialzo in corso.

Un primo segnale di allarme per i rialzisti si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 0,998 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Piazza Affari sale trascinata dallo spettacolare rialzo di un titolo