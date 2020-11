Ci sono alcuni modi per rendere il bucato più profumato.

Prima di dare alcuni consigli su come procedere, occorre ricordare che la lavatrice deve essere sempre igienizzata. Si deve pulire la guarnizione di gomma nel cestello, l’apposito cassetto del detersivo e sottoporre ciclicamente l’ elettrodomestico a dei lavaggi pulenti ( senza l’introduzione dei panni ) versando nel cestello due bicchieri di aceto bianco e effettuando un lavaggio a 60 gradi.

Ecco come rendere più profumato il detersivo ed il bucato della lavatrice

Pre risciacquo con limone

Effettuare un pre risciacquo con il limone inserendo una tazzina da caffè nel cestello assieme ai panni.

Oli essenziali

Si possono aggiungere degli oli essenziali nel detersivo che si usa abitualmente.

Questi riducono la formazione del cattivo odore del bucato, specialmente quando resta steso per diversi giorni a causa della pioggia. Gli oli forniscono un’azione antisettica e antibatterica. I più indicati sono quelli estratti da fiori e foglie. Potranno essere uniti agli oli essenziali estratti dalle cortecce, per fissare il profumo sui panni.

Polveri profumanti naturali

Queste polveri sono delicate e sicure sulla pelle, non arrecano allergie e non contengono ingredienti dannosi.

Creare un ammorbidente naturale profumato

Si può creare un ammorbidente profumato fai- da- te.

Basterà versare e mischiare nel contenitore dell’ammorbidente della lavatrice, 100 ml di aceto bianco con 10 gocce di olio essenziale preferito.

Un altro consiglio su come rendere più profumato il detersivo ed il bucato della lavatrice è quello di aggiungere al detergente che si usa abitualmente del sapone liquido di Marsiglia.

Questo lascerà il bucato profumato per diversi giorni.

Deodorare cassetti e armadi in modo naturale

Una volta lavato e asciutto, il bucato deve essere riposto in ambienti non umidi, non freddi e senza polvere. Si possono realizzare dei sacchetti profumati, con lavanda o altre erbe profumate, sistemandoli tra i panni.

Oppure si possono versare delle gocce di olio essenziale su dei chicchi di riso, sistemarli in un panno e metterli tra gli indumenti.

Lavare subito i panni umidi

Se si vogliono avere dei capi profumati, occorre non accumulare i capi umidi da lavare nel cesto della biancheria sporca, oppure metterli ad asciugare all’aria aperta.