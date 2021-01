Che fare quando i vicini sono un po’ troppo ficcanaso? Le tende spesso non sono sufficienti. Inoltre, tolgono luminosità alla stanza. Una finestra in vetro satinato può allora essere la soluzione. Soprattutto se si abita a un piano basso. Ma sostituire l’intera vetrata è una spesa considerevole.

Esistono soluzioni fai-da-te, come le bombolette spray o i fogli adesivi. Spesso, tuttavia, si tratta di materiali tossici e poco amici dell’ambiente. Inoltre, anche questi non sono certo gratuiti. Esiste però un metodo assolutamente ecologico per proteggere la propria privacy. E costa quanto un vasetto di yogurt. Sembra impossibile? Ecco come rendere opaco un vetro con un trucchetto naturale a costo zero.

Il trucchetto fai-da-te per creare una finestra satinata

Sembra incredibile, ma basta un vasetto di yogurt per ottenere una finestra satinata. Ecco come rendere opaco un vetro con un trucchetto naturale a costo zero. O quasi.

Tutto ciò che serve, infatti, è dello yogurt magro. Un vasetto basta per una finestra. Ma, a seconda della dimensione del vetro, può servirne di più. Bisogna inoltre procurarsi un rullo per pittura. Tuttavia, se non lo si ha a disposizione, anche una normale spugna va benissimo.

Ecco come procedere:

a) delimitare con dello scotch di carta l’area che si vuole rendere opaca (si otterrà così un risultato più pulito);

b) impregnare di yogurt magro il rullo o la spugna;

c) applicare sul lato interno della finestra con una leggera pressione;

d) lasciar asciugare lo yogurt (possono volerci quindici minuti o mezz’ora, a seconda della temperatura o dell’umidità);

e) rimuovere lo scotch.

Tutti i vantaggi del metodo dello yogurt

Man mano che si asciuga, la pittura di yogurt diventa sempre più opaca. Il risultato finale è un effetto satinato. Provare per credere!

Il vantaggio di questo metodo non è solo il costo ridotto. O l’uso di prodotti del tutto naturali. Infatti, un aspetto positivo del trucchetto dello yogurt è la possibilità di cambiare idea. Se si vuole eliminare l’effetto satinato, infatti, basta armarsi d’acqua e sapone per piatti. La finestra tornerà come nuova.

Il secondo vantaggio è la possibilità di ottenere perfino un vetro satinato decorato. Basta infatti realizzare dei pattern con lo scotch. Ecco perché si tratta anche di un’idea divertente per decorare le finestre dei bambini.

