Le salviette struccanti sono una soluzione molto pratica. Sono comode da usare e trasportare. Tuttavia, hanno un costo elevato. Soprattutto se le si adopera ogni giorno.

Inoltre, spesso contengono prodotti chimici non ottimi per la pelle. Esiste un’alternativa naturale? Assolutamente sì! Ecco come risparmiare sulle salviette struccanti con una semplice soluzione fai-da-te.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti naturali delle salviette struccanti fatte in casa

Ecco come risparmiare sulle salviette struccanti con una semplice soluzione fai-da-te. Basta procurarsi:

a) un barattolo in vetro con coperchio;

b) dischetti di cotone;

c) un cucchiaio di aloe vera pura;

d) tre cucchiaini di estratto di amamelide;

e) un cucchiaino di sapone di Marsiglia;

f) un cucchiaino di olio di cocco, d’oliva, d’avocado o di ricino.

A piacere, si può aggiungere anche qualche goccia del proprio olio essenziale preferito. In questo modo non solo si profumerà piacevolmente il volto. Ma si godrà anche dei benefici dell’aromaterapia.

Non solo gli ingredienti elencati sono perfetti per struccare. Hanno anche proprietà benefiche per la pelle. L’aloe vera, infatti, rinfresca e idrata. Stimola inoltre la produzione di collagene. Infine, è indicata per pelli irritate o per chi soffre d’acne. Ha infatti proprietà antibatteriche e antisettiche.

L’olio d’oliva, di cocco, d’avocado o di ricino sono perfetti per gli occhi: rimuovono anche il make-up waterproof con delicatezza. Infine, l’estratto di amamelide, o nocciolo di strega, ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e astringenti. Ciò significa che aiuta a mantenere la pelle giovane e tonica.

Il semplice procedimento per realizzarle da sé

Il procedimento è molto semplice:

a) versare tutti gli ingredienti liquidi nel barattolo in vetro;

b) chiudere con il coperchio e scuotere bene per mescolare;

c) inserire i dischetti in cotone nel barattolo in modo che siano immersi nella soluzione struccante;

d) usare i dischetti imbevuti come se fossero normali salviette struccanti;

e) completare il rituale di bellezza con la pulizia del viso e una crema idratante.

Infine, non c’è bisogno di far finire i dischetti usati nella spazzatura. Ecco come riutilizzarli.