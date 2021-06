L’acqua è un bene prezioso ed indispensabile per l’essere umano. In molti paesi del mondo o in alcune località di escursionismo, non è sempre possibile trovare acqua potabile a portata di mano. Molto spesso capita di necessitare di questo prezioso liquido ma di non avere possibilità di essere certi che sia potabile e, dunque, adatta per l’organismo.

Quali sono i rischi in cui si incorre se si beve acqua non potabile?

Sono molti i rischi in cui ci si può incappare. I più comuni sono certamente disturbi intestinali, vomito e diarrea, ma possono essere anche:

febbre tifoide;

colera;

epatite A;

epatite E;

poliomielite;

amebiasi.

Molti di questi sono principalmente legati ad alcuni paesi dell’Asia, dell’Africa o del sud America. Paesi che purtroppo hanno scarse riserve d’acqua e pochi mezzi di filtraggio della stessa.

Le persone occidentali non sono abituate alla mancanza di acqua potabile. Inoltre il loro organismo è meno preparato all’evenienza di ingestione di alcuni batteri e virus. Ciò perché, grazie al tenore di vita più agiato, non si incorre tanto facilmente in contatto con certi patogeni e, di conseguenza, il corpo non possiede difese in tal senso. Ma America, Africa ed Asia sono luoghi così belli nella quale non si può rinunciare ad andare in viaggio! Proprio per questo motivo esistono alcuni prodotti di emergenza che vantano una particolare qualità: rendono l’acqua potabile.

Come rendere l’acqua potabile durante viaggi ed escursioni senza correre rischi

Un metodo molto valido consiste nell’effettuare una bollitura dell’acqua per un certo periodo di tempo. Così facendo i patogeni moriranno e l’acqua sarà tranquillamente consumabile. Ma cosa fare quando non si ha questa possibilità? In commercio si trovano facilmente alcune alternative per rendere l’acqua potabile:

borraccia filtrante;

depuratore di acqua portatile;

compresse per la pulizia dell’acqua;

bustine disinfettanti per acqua;

trattamento liquido per acqua potabile.

Sono acquistabili su internet e si possono trovare anche in negozi attrezzati per l’escursionismo. Basterà seguire le istruzioni che indicano il quantitativo di acqua/prodotto. Ecco come sarà facile rendere l’acqua potabile durante viaggi ed escursioni senza correre rischi.

È sicuramente meglio acquistare bottiglie sigillate di acqua per avere una garanzia di potabilità maggiore. Quando ciò non risulta possibile, grazie a questi semplici metodi avremmo una sicurezza in più per la salute del corpo.