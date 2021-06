In estate per via delle alte temperature che si possono raggiungere capita spesso di incorrere nel problema della disidratazione. Essa risulta presentarsi quando all’interno del corpo il volume dell’acqua diminuisce troppo. Questa condizione può manifestarsi in presenza di vari fattori quali:

gravi ustioni;

polipnea;

piaghe da decubito;

diarrea e vomito prolungati;

eccessiva sudorazione;

assunzione massiccia di sale;

assunzione prolungata o massiccia di diuretici e/o lassativi;

dieta alimentare eccessivamente ricca di proteine;

clima particolarmente caldo e troppa poca assunzione di acqua.

In estate, normalmente, la condizione di disidratazione si presenta principalmente per via del caldo e dell’eccesiva perdita di liquidi legata ad esso. Esistono però dei rimedi per prevenire questa circostanza.

Come assicurarsi di bere una sufficiente quantità d’acqua per idratare il proprio corpo durante i mesi più caldi dell’anno ed evitare così la disidratazione

Per evitare di rimanere disidratata a causa del caldo, una persona dovrà prestare attenzione a poche ma essenziali cose:

bere molta acqua. Si consiglia almeno due litri al giorno, possibilmente evitando che questo liquido sia eccessivamente freddo dunque che non provenga dal frigorifero;

preferire una dieta equilibrata, a discapito di quelle iperproteiche;

prediligere cibi vegetali e frutta fresca ricca di acqua;

evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari, specialmente durante le ore più calde della giornata.

L’assunzione di acqua è certamente uno dei metodi migliori per contrastare la possibile comparsa di disidratazione. Ma quindi come si può fare per assicurarsi di bere una sufficiente quantità d’acqua per idratare il proprio corpo durante i mesi più caldi dell’anno ed evitare così la disidratazione? Le risposte sono fortunatamente semplici.

I consigli utili

Innanzitutto è necessario tenere sempre alla portata di mano una bottiglia di acqua fresca. Meglio ancora se contenuta in una borraccia termica, per evitare che il liquido risulti di temperatura troppo elevata. È necessario anche cercare di abituare il corpo a una determinata quantità d’acqua. In una persona che è abituata a bere molto, la sete si fa sentire più di frequente.

Se si pratica attività sportiva, imporsi di bere ancora di più, dal momento che si perderanno ancora più liquidi per via della sudorazione.

Altro consiglio è quello di alzarsi la mattina e bere subito un bel bicchiere di acqua, anche mezzo litro. Questo compenserà la perdita di liquidi avvenuta nella notte.

L’acqua è essenziale per il corpo umano, ma durante i mesi estivi diventa un bene ancor più prezioso che necessita di essere assunto con ancor più frequenza. Tutto ciò per assicurarsi un corpo sano ed in salute.