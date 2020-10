Come usare al meglio gli hashtag giusti su Instagram per attirare nuovi follower? Che dire, questo algoritmo ci distrugge. Sembra che Instagram voglia impedire sempre di più alle pagine non sponsorizzate di farsi notare nel vasto mare dei suoi utenti. Il social, infatti, premia i post e i profili sponsorizzati e quelli che ricevono più interazioni. Come faccio a ricevere però interazioni se nessuno vede quello che posto? Il segreto in quelle parole precedute dal cancelletto, gli hashtag, che sembrano così difficili da scegliere.

Come usare al meglio gli hashtag giusti su Instagram per attirare nuovi follower

Quella di scegliere gli hashtag giusti sembra quasi un’arte. È, infatti, proprio la giusta dose di hashtag di un tipo, combinata con un certo numero di quelli di un altro, che ci darà i risultati sperati. Per prima cosa non bisogna buttare hashtag a casaccio solo per raggiungere il limite previsto. Bisogna, invece, pensarci sù. La soluzione ideale è combinare hashtag molto seguiti con altri meno utilizzati. Gli hashtag molto seguiti, infatti, saranno visti da più persone ma, nel contempo, anche utilizzati da tantissimi profili. Ma in questo modo il nostro post rischia, però, anche di sparire in un mare di foto simili.

Usare al meglio gli hashtag giusti su Instagram è, dunque, la mossa perfetta per attirare nuovi follower.

Per questo è bene aggiungere qualche hashtag meno utilizzato. In questo modo il nostro post sarà davvero una vera novità per chi segue quell’hashtag e potrà ricevere interazioni dirette. Se, inoltre, il nostro post include personaggi o brand presenti su Instagram, che a loro volta hanno un hashtag dedicato, è bene aggiungere anche quello. Così facendo i loro fan potranno trovare facilmente il nostro post.

Non solo hashtag

Se abbiamo imparato come usare al meglio gli hashtag giusti su Instagram per attirare nuovi follower, i trucchi non finiscono qui. Per far crescere la visibilità del nostro profilo dobbiamo essere generosi. Se ci piace qualcosa che abbiamo già visto su Instagram possiamo condividerlo nelle storie e taggare il suo creatore. Si crea, così, uno scambio di condivisioni che permettono di mostrare i nostri contenuti e quelli altrui a un nuovo pubblico.

Inoltre, in modo simile a come abbiamo detto prima, se nel post sono presenti brand o vi siete ispirati a un personaggio, taggateli. Potrebbero condividere le vostre foto con riconoscenza. È infine importante l’interazione. Lasciare commenti sotto i post altrui, se abbiamo qualcosa di interessante da dire, è un ottimo modo per farci trovare da nuovi follower.