Il denaro fa la felicità? Come vivere senza soldi è una bufala o davvero si può fare vivendo felici? Ci sono studi e ricerche da cui emerge come il benessere economico spesso non vada di pari passo. Proprio con l’essere felici. Ma soffermiamoci al riguardo su un aspetto. Ovverosia se come vivere senza soldi è una bufala. O se davvero si può fare.

Al riguardo c’è da dire che senza un quattrino vivere è praticamente impossibile. Pur tuttavia avere solo i soldi che servono per vivere comporta un vantaggio. Ed è quello legato allo stress con cui spesso invece i ricchi devono convivere.

Il denaro fa la felicità? Attenzione all’ansia da troppa ricchezza

Esiste infatti l’ansia da troppa ricchezza, specie quando questa arriva improvvisa. Chi invece non ha soldi in più, rispetto a quelli per arrivare a fine mese cosa fa? Tende spesso a vivere più sereno e più felice. Come vivere senza soldi è una bufala. O davvero si può fare vivendo felici? Si può puntando su un vivere alternativo.

Come vivere senza soldi è una bufala? No, se per esempio lavori in una fattoria biologica

Per esempio, lavorando in una fattoria biologica. Ottenendo in cambio vitto ed alloggio. Ed in questo caso si può davvero vivere senza soldi. Almeno fino a quando dura l’esperienza. Per esempio, l’organizzazione WWOOF propone queste esperienze nelle fattorie ecologiche.

Lavorando si ha in cambio non solo vitto ed alloggio. Ma pure la copertura assicurativa. E la copertura delle spese per gli eventuali spostamenti. Ed il tutto per la durata di un anno nell’ambito di progetti rurali che interessano non solo le fattorie biologiche. Ma anche gli eco-villaggi e le case di campagna con l’orto biologico.

Vivere senza denaro rinunciando ai beni materiali, ecco una scelta drastica ed impegnativa

Ci sono inoltre soluzioni più drastiche per vivere senza soldi. Ed è quella di rinunciare ai beni materiali. Per esempio, andando a vivere in comunità religiose. Si tratta di conventi o di monasteri. Dove in cambio del proprio impegno si offrono cibo e alloggio. Ma anche vestiti al fine di vivere comunque una vita in condizione di povertà sopportabile.