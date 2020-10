Come ottenere uno sconto da H&M consegnando degli indumenti usati? Un tipo di inquinamento che dà meno nell’occhio è quello di tipo tessile. Infatti, la crescente popolarità delle catene di fast fashion sta portando sicuramente dei vantaggi economici ai singoli, ma anche, nel contempo, un grosso danno ambientale. Inoltre, il dislocamento delle produzioni lede anche i diritti umani: il lavoro di manodopera viene, infatti, sottopagato e spesso affidato a minorenni. Fortunatamente qualche grande marca sta cercando di porre rimedio a entrambi i problemi. In primis H&M, in particolare, ha offerto la propria collaborazione all’Unicef contro lo sfruttamento dei minori collaborando attivamente in una campagna di sensibilizzazione contro l’aids in Cambogia. Per quanto riguarda, invece, il benessere del nostro pianeta, ha intrapreso un’interessante promozione. Ecco, allora, come ottenere uno sconto da H&M consegnando degli indumenti usati.

Avete in casa vestiti usati?

Avete in casa dei vestiti rovinati che non sapete dove mettere? Disponete di un cassetto pieno pantaloni della tuta che non vi stanno più o che al contrario sono troppo larghi? Se i vostri indumenti sono troppo maltrattati per essere rivenduti o donati, H&M è la soluzione che fa per voi. Infatti, potrete portare presso un qualsiasi punto vendita un sacchetto con capi di qualsiasi tipologia e vi sarà concesso un buono dal valore di 5 euro, spendibile su un totale minimo di 40 euro di spesa.

Come ottenere uno sconto consegnando degli indumenti usati

Ottenere uno sconto da H&M consegnando degli indumenti usati e aiutare l’ambiente, basta un piccolo gesto. Sono accettati tutti i prodotti tessili, dai calzini spaiati alle mutande logore, dagli accappatoi alle lenzuola vecchie e lise. I vostri vestiti saranno, infatti, portati al più vicino impianto di trasformazione e, dove possibile, sarà recuperato il filo: quest’ultimo sarà utilizzato per la creazione delle nuove collezioni H&M Conscious. Se i prodotti non sono proprio recuperabili, allora verranno convertiti in stracci oppure, ancora, le loro fibre saranno utilizzate nella creazione di altri materiali. Questa iniziativa può portare ad un notevolissimo tasso di riciclo.

