Le abitudini radicate sono difficili da cambiare e quotidianamente svolgiamo, anche in azienda e in smart working, azioni che compromettono inesorabilmente l’ambiente in cui si vive.

Con piccoli gesti è possibile dare un contributo pratico per non inquinare, anche davanti ad una scrivania. Accorgimenti che sono fondamentali per creare delle buone consuetudini.

Se l’ufficio è a breve distanza, è importante evitare di usare auto e moto, meglio prediligere mezzi pubblici, bici o magari andare anche a piedi.

Se per lavoro si utilizzano biglietti da visita, scegliere carta riciclata e inchiostri naturali, anche per stampare. Esistono altre alternative da adottare come usare biglietti digitali, o biodegradabili da piantare, che si trasformeranno in una meravigliosa pianta.

Come rendere il luogo di lavoro rispettoso dell’ambiente con semplici idee: trasformare la postazione

Posizionare la scrivania sempre verso la luce naturale, così da sfruttarla in pieno oltre a dare conseguenze positive agli occhi, utilizzare lampade led a basso consumo per risparmiare sulla corrente. Accendere le luci e condizionatori solo se indispensabile, spegnere i dispositivi come stampante, scanner, tablet e pc quando non si usano.

Per rispettare la racconta differenziata, posizionare i bidoni relativi ai vari rifiuti tutti vicini fra loro con appositi cartellini.

Adottare materiali meno inquinanti sia per mangiare che per bere, come vetro e acciaio, per abbandonare definitivamente la plastica.

Depurare al massimo l’aria piantando fiori, che siano adatti al luogo per sopravvivere, oltre a dare profumo e ossigeno all’ambiente, mettono di buon umore.

È bene scegliere un tipo di cartoleria a impatto zero, esistono in commercio penne e matite ricaricabili o biodegradabili, come anche i fermacarte che si possono creare con un po’ di inventiva.

Dare per primi il buon esempio

Pensare che si passa la maggior parte del tempo in ufficio. Dare il buon esempio su come rendere il luogo di lavoro rispettoso dell’ambiente con semplici idee. sensibilizza i colleghi che noteranno e adotteranno uno stile di vita in armonia e in sintonia con l’ambiente.