Ecco perché non butteremo mai più le cassette della frutta e del latte grazie a queste originali idee di riutilizzo

Capita tutti, quando si passa di fronte a un fruttivendolo o a un alimentare di vedere impilate decine su decine di cassette da buttare. Potremmo però salvare questi oggetti dalla spazzatura e trasformarli, grazie a un pizzico di fantasia, in dei bellissimi oggetti utili per la casa e il giardino. Ecco allora perché non butteremo mai più le cassette della frutta e del latte grazie a queste originali idee di riutilizzo.

Panche a sbalzo e scarpiere

Un’idea originale per riciclare le cassette della frutta e del latte è quella di usarle per creare una panca o anche delle simpatiche scarpiere. Grazie a una buona dose di creatività potremo fissare tre o quattro cassette, anche di colori diversi, per poi sistemarci sopra un comodo cuscino. In questo modo avremo ottenuto un’economica e bellissima panca, che potremmo anche decidere di fissare al muro.

Allo stesso modo, orientando in modo opportuno le cassette, potremo unire assieme per dare vita anche una pratica e originale scarpiera.

Pratici contenitori per le piantine in balcone

Le vecchie cassette di plastica potrebbero anche essere utilizzate per aiutarci risparmiare soldi anche con il giardinaggio. Questi, infatti, si prestano bene ad essere utilizzate come vasi per fioriere per contenere le nostre piante preferite. Dovremo soltanto foderare interno con un tessuto che permetta di mantenere il terriccio ma far comunque traspirare l’acqua, onde evitare ristagni pericolosi per piante. In questo modo avremo recuperato dei fantastici contenitori, ampi e spaziosi, per poter coltivare ordinatamente le nostre piantine, in veranda o in balcone.

Un lampadario ecologico e originale

Infine, per i più originali, le cassette della frutta e del latte potrebbero diventare un fantastico lampadario. Dipinte e abbinate nei colori più belli e sgargianti, infatti, possiamo ottenere da queste semplici cassette dei meravigliosi lampadari appesi.

Fantastici oggetti di design che ci aiuteranno ad illuminare cantine e sale hobby, dando carattere alla stanza e dimostrando a tutti le nostre capacità creative. Ecco allora che abbiamo visto perché non butteremo mai più le cassette della frutta e del latte grazie a queste originali idee di riutilizzo.

