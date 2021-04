Solitamente quando vogliamo ottenere impasti morbidi ci affidiamo allo lievito. In manca di questo optiamo invece per il bicarbonato, che è comunque in grado di far crescere l’impasto. Non tutti sanno però che è possibile utilizzare un terzo metodo. Ovviamente l’impasto non lieviterà ma sarà comunque ricco di volume e morbidezza.

L’alternativa allo lievito e al bicarbonato

Quest’alternativa è perfetta per chi per qualche ragione non vuole usare lo lievito e magari non ha bicarbonato in casa. Ecco il segreto per preparare dolci soffici e ricchi di volume senza usare lievito e bicarbonato: arriva da un ingrediente inaspettato. Parliamo infatti delle uova. Anzi, degli albumi. Ebbene sì, sono proprio gli albumi ad aiutarci a rendere soffice il nostro impasto.

Come possiamo però utilizzare gli albumi al meglio? È molto facile così prepareremo dolci da leccarci i baffi! Ma non solo, questo trucco può essere utilizzato anche per panificazioni alternative. Tra queste spicca ad esempio il “pane” della dieta chetogenica che non usa farine che possono lievitare.

Come usare questo ingrediente

Gli albumi non vanno però usati nel loro stato naturale. Dobbiamo infatti montarli a neve. Per farlo in tempi brevi dobbiamo affidarci alle fruste elettriche. In alternativa possiamo usare la frusta a mano o perfino una forchetta ma impiegheremo moltissimo tempo! In questa fase possiamo anche aggiungere dolcificanti o zucchero. Non dobbiamo però aggiungere gli albumi montati a neve in qualsiasi momento della preparazione.

Il consiglio è infatti quello di preparare per prima cosa il resto dell’impasto. Gli albumi ben montati vanno infatti aggiunti solo alla fine come ultimo step. Bisogna inoltre unire questi ultimi con attenzione. Il consiglio è quello di utilizzare una spatola. Il movimento consigliato è inoltre dal basso verso l’alto. In questo modo gli albumi si mescoleranno all’impasto rendendolo più soffice, umido e voluminoso. Ora non resta che provare: ecco il segreto per preparare dolci soffici e ricchi di volume senza usare lievito e bicarbonato!