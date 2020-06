I mercati azionari sono ad un punto nodale e nei prossimi gironi si avrà chiara la dinamica che questi stanno cercando. Verso onda C finale al ribasso oppure il ritracciamento in corso si trasformerà in una straordinaria occasione di acquisto? Come remunerare i soldi e i conti correnti quando i mercati azionari scendono?

In questo momento i risparmiatori italiani come da recenti stime di Banca d’Italia si trovano con oltre 1.400 miliardi di euro parcheggiati sui conti correnti. Conti correnti che non vengono remunerati anzi il più delle volte i rendimenti davvero blandi vengono erosi dalle tante spese. Come remunerare i soldi e i conti correnti quando i mercati azionari scendono? Fino ad un ventennio fa andava di moda fra gli ex BOT people il pronti contro termine, un’operazione a 1/ 3 mesi che permetteva di ottenere rendimenti più o meno in linea con i titoli di Stato ma che non portava ad immobilizzare i soldi per tanto tempo. La continua discesa dei tassi nell’area Euro e a livello globale ha portato gli investitori italiani a cercare redimenti alternativi in obbligazioni in valute a volte ad alto rischio e /o nei mercati azionari e nei dividendi. Proprio questi ultimi sono l’ ultima nota dolente e molte società causa coronavirus e blocchi della BCE hanno procrastinato la loro distribuzione.

Alla luce di queste situazioni, come remunerare i soldi e i conti correnti quando i mercati azionari scendono?

Fra il 16 ed il 23 marzo abbiamo consigliato acquisti delle Borse mondiali in ottica 36/60 mesi con obiettivo i massimi ante crisi. Wall Street è a uno schioppo da questi livelli , i tecnologici sono già andati oltre segnando un nuovo massimo storico.

Il guadagno è stato elevatissimo. Il nostro consiglio operativo ora è il seguente: chiudere gli investimenti sulle Borse mondiali aperti fra il 16 ed il 23 marzo di quest’ anno se le chiusure settimanali saranno inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

11.624

Eurostoxx Future

3.048

Ftse Mib Future

18.210

S&P 500

3.031

Se ci sara questo segnale meglio far ritornare i soldi sul proprio conto corrente disinvestendo l ‘azionario in attesa di tempi migliori. Nel caso invece si tornasse al rialzo negando un eventuale segnale ribassista chi è investito può rimanere tale, chi invece attualmente è liquido potrebbe investire.

Oltre all’azionario quale alternativa si potrebbe sfruttare alla ricerca di rendimenti? Oltre a qualche BTP non vediamo grosse opportunità. La morale è sempre quella: meglio guadagnare poco o niente che piuttosto fare delle cose con le probabilità a sfavore.

Al momento come spiegato poc’anzi, l’unica opportunità di guadagno è al rialzo sui mercati azionari oppure al ribasso se il trend sarà al ribasso con eventuale onda C. Poche o niente le vie di mezzo o le alternative.