Non servono molti ingredienti per preparare dei meravigliosi antipasti. La moda enogastronomica degli ultimi anni prevede monoporzioni e finger food da poter tenere in mano per cene in piedi. Ecco allora degli stuzzichi rapidi, facili da preparare e veramente economici.

Questi stuzzichini filanti con i piselli in scatola saranno l’antipasto goloso da acquolina per il Capodanno

Andremo quindi a preparare i cupcake salati di piselli e prosciutto cotto. Ecco gli ingredienti:

una scatola di pisellini finissimi da 250 grammi;

una confezione di prosciutto cotto a dadini da 100 grammi;

3 uova;

200 grammi di farina;

100 grammi di grana grattugiato;

100 ml di latte

una bustina di lievito istantaneo per torte salate;

100 ml di olio di semi;

sale q.b.;

olio Evo q.b.;

ciliegine di mozzarella.

Vediamo ora come preparare questo antipasto golosissimo.

Procedimento

Facciamo saltare in padella il prosciutto e i piselli con un filo di olio Evo. Nel frattempo prepariamo lo sbattitore elettrico. Naturalmente potremo utilizzare anche una frusta e amalgamare manualmente gli ingredienti. Con lo sbattitore elettrico la preparazione sarà, però, più veloce. Mettiamo quindi in una ciotola le 3 uova e iniziamo a sbatterle a media velocità, aggiungiamo il latte a filo. Proseguiamo fino a quando gli ingredienti non si saranno ben amalgamati. Ora aggiungiamo le polveri (lievito, sale e farina) preventivamente setacciate insieme. Continuiamo a mescolare con lo sbattitore e poi aggiungiamo i piselli e il prosciutto.

Con un cucchiaio ora dovremo incorporare a poco a poco l’olio di semi e il grana grattugiato. Ora versiamo l’impasto in uno stampo per muffin, avendo cura di riempire ogni stampo per un terzo. Mettiamo in forno a 180° per 10 minuti, togliamo la teglia e collochiamo al centro delle basi la mozzarellina. Ricopriamo con il rimanente impasto e inforniamo per altri venti minuti sempre a 180°.Il cuore filante di questi cupcake salati conquisterà tutti gli ospiti, grandi e piccini. Questi stuzzichini filanti con i piselli in scatola saranno l’antipasto goloso da acquolina per il Capodanno e non ne rimarrà nemmeno uno.

Approfondimento

