Come realizzare originalissimi oggetti d’arredamento con materiale da recupero

Tutti abbiamo in casa degli oggetti che non utilizziamo più da tempo. Si può trattare di roba che abbiamo ereditato da nonne o zie, che non riusciamo ad armonizzare col resto del nostro arredamento.

Trovare la giusta quadra per svecchiare questi oggetti e renderli armoniosi col resto può non essere facile. Con un po’ di fantasia questa roba può essere portata a nuova vita e dare ancora grandi soddisfazioni

A seguire verranno indicati alcuni consigli su come realizzare originalissimi oggetti d’arredo con materiale da recupero, per dare nuova vita a questi oggetti.

Di che tipo di oggetti stiamo parlando?

Pensando a ciò che comunemente si ha in casa, ci sono moltissimi oggetti da poter utilizzare.

Magari un vecchio servizio da thè impolverato e scordato dentro una credenza con una bella teiera un po’ sbeccata. Che quindi non portiamo più in tavola. Ma troppo bella per essere buttata via.

Delle cornici per quadri importanti. Ma con uno stile troppo datato.

Dei bei candelabri in argento che poco si abbinano al resto dell’arredamento.

Non si butta nulla perché si può riciclare! Si può far diventare un pezzo unico e super originale qualcosa che aveva perso smalto e prendeva polvere in garage.

Vediamo come svecchiare questi oggetti

Nel caso della teiera, si potrà inserire al suo interno un mazzetto di fiori colorati e farla diventare un bel vaso da esporre in salone o in cucina.

Lo stesso potrà essere fatto con una lattiera dello stesso servizio. Però magari mettendovi al suo interno un vasetto della giusta misura con una piantina grassa. L’effetto sarà delizioso.

Una cornice importante in stile rococò, ad esempio, può essere sdrammatizzata con una nuova tinta. Spesso queste cornici sono in color oro o argento. Potrà essere dipinta con un colore vivace, rendendola pop e meno seria. Il ferramenta saprà aiutare nella scelta della giusta tipologia di tinta.

Lo stesso vale per i candelabri. Inserendo al loro interno delle candele colorate, magari in tinta con il resto dell’arredo, si otterrà un effetto più fresco e giovanile.

Ecco svelati alcuni semplici trucchetti su come realizzare originalissimi oggetti d’arredo con materiale da recupero e oggetti in disuso.