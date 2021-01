I fiori tra le mura domestiche portano colore ed anche eleganza. Ma cosa scegliere tra fiori veri e finti per abbellire e decorare la casa? Perché nella scelta ci sono sempre dei pro e dei contro.

I fiori veri, infatti, con il loro profumi intensi danno la sensazione di vivere in casa sempre immersi nella natura. Mentre i fiori finti, da un lato, possono, comunque, abbellire e decorare gli ambienti con eleganza e, dall’altro, non necessitano di cura e di manutenzione periodica.

Ecco cosa scegliere tra fiori veri e finti per abbellire e decorare la casa

Detto questo, che siano veri o finti, la scelta giusta dei fiori è principalmente legata a tre fattori chiave. Ovverosia dagli spazi, dalla luminosità delle stanze della casa, e dallo stile dell’arredamento.

E se i fiori finti per abbellire la casa individuano una soluzione ed una scelta che è adatta per ogni stagione, su quelli veri è bene fare una selezione anche in base al periodo.

Per esempio, in inverno si può apprezzare in casa la bellezza di fiori come il bucaneve e come la camelia. Magari curando e coltivando i due fiori in vaso. Non a caso il bucaneve è un fiore che è in grado di sfidare agevolmente la neve e il gelo e, quindi, è ideale per la coltivazione come fiore in appartamento laddove le temperature medie sono più alte. Così come la camelia fiorisce agevolmente proprio in corrispondenza dei periodi più freddi.

Un’alternativa che non richiede cura e manutenzione

I fiori finti, invece, rappresentano un’alternativa non solo per la loro durata nel tempo e per la possibilità di posizionarli ovunque. E quindi anche dove c’è l’esposizione diretta alla luce del sole.

Ma pure quando in famiglia c’è qualcuno che è allergico ai fiori. Dato che quelli finti sono del tutto antiallergici oltre a non richiedere periodiche operazioni di innaffiatura e di pulizia.