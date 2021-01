Attesa per la trimestrale odierna ma dal punto di vista grafico, Morgan Stanley potrebbe aver raggiunto un eccesso di breve a Wall Street. Perchè arriviamo a questa conclusione? Il titolo (NYSE:MS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 gennaio a 74,99 dollari. Nell’anno 2020 ha segnato il minimo a 26,58 ed il massimo a 68,97.

Le nostre attese e previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 48,61/59,77

area di massimo attesa 89,99/96,77.

Cosa fare e come comportarsi da ora in poi? Comprare o vendere?

Ora andremo ad analizzare le raccomandazioni degli altri analisti e i dati di bilancio degli ultimi anni per poi definire la migliore strategia di investimento possibile per il breve (1/3 mesi) e per il lungo termine (12/18 mesi).

La società fornisce vari prodotti e servizi finanziari a società, governi, istituzioni finanziarie e soggetti privati in diverse aree geografiche del Mondo.

Il rapporto PE (12,5x) è inferiore al mercato statunitense (21x).

Gli utili sono cresciuti del 19,6% nell’ultimo anno.

Dividend yield dell’1,87%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) concordano intorno al prezzo obiettivo di 74,39 dollari per azione. Il nostro giudizio è in linea con questo livello.

Morgan Stanley potrebbe aver raggiunto un eccesso di breve a Wall Street

Ai livelli attuali è consigliabile comprare il titolo? Il massimo di 77,17 raggiunto settimana scorsa si è formato a ridosso di un’importante trend line discendente e questo livello potrebbe fermare le quotazioni anche per diverse settimane.

Riteniamo infatti possibile che dai livelli attuali possa partire un ritracciamento in direzione dell’area di minimo attesa per l’anno in corso.

Il nostro giudizio è quindi di attendere sviluppi per due motivi:

il titolo è sul livello di fair value e dal punto di vista grafico è su un livello di ipercomprato.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo la tendenza ed i livelli di inversione.