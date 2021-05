Chi pensa alle piante immagina subito un vaso con il terriccio. Ma le piante interrate o coltivate in vaso non sono le uniche esistenti. Molti trascurano la bellezza e la convenienza delle piante palustri. Fra queste ne esiste una davvero molto utile in diverse situazioni. È conosciuta da milioni di anni e molti apprezzano le qualità di questa pianta che migliora la salute e protegge il giardino.

Le caratteristiche dell’equiseto

L’equiseto è una pianta palustre che cresce in lunghi e sottili steli. Questa pianta è infatti perfetta innanzitutto per bordura. Cresce bene in luoghi umidi come laghetti casalinghi. Per questo motivo molti la piantano nella zona circostante alla piscina, sufficientemente umida e molle. Infatti è una pianta palustre ma cresce bene in terreni umidi e morbidi.

Molti scambiano spesso l’equiseto per il bambù. Questo accade perché è una radice che cresce sotto forma di sottilissime canne. Perfetta anche come siepe per proteggere dall’occhio indiscreto dei vicini, l’equiseto è un’ottima scelta in giardino. È conosciuta da milioni di anni e molti apprezzano le qualità di questa pianta che migliora la salute e protegge il giardino.

Come coltivarlo

L’equiseto necessita d’irrigazioni frequenti durante i periodi più caldi dell’anno. Ma a differenza della gran parte delle piante acquatiche, l’equiseto è sempre verde anche d’inverno. Quindi non sfoglia e non secca e non deve sorprendere la sua resistenza al freddo. Le origini di questa pianta sono legate all’estremo Oriente e a zone piuttosto miti o del tutto fredde. Questa pianta perenne non richiede quindi troppe cure ed è estremamente rustica.

Perché coltivare proprio questa pianta

Questa specie esiste da più di 300 milioni di anni e qualcuno la considera un vero fossile vivente. Pare che l’equiseto sia stata la prima delle piante a nascere dopo il famoso scoppio delle bombe a Hiroshima e Nagasaki. L’equiseto è poi molto importante per la salute umana perché ha proprietà diuretiche, è ricco di vitamine, flavonoidi e Sali minerali.

In genere chi lo assume lo fa sotto forma di tisana, infuso, tintura madre o polvere. Ma l’equiseto è anche importantissimo nella protezione di orto e giardino. Come la Redazione spiega in questo articolo per l’ortica, è possibile fare un macerato con l’equiseto ottimo contro afidi e parassiti delle piante.