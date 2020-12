Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’anno è stato davvero strano. Tra pandemia e lockdown il budget per i regali di Natale si è ridotto anche di molto. Molte famiglie, infatti, hanno deciso di optare per regali più economici e utili rispetto a quelli degli anni passati. Ciò però non vuol dire che i regali che si fanno debbano essere brutti o non curati. È infatti possibile fare a casa propria dei pensierini natalizi bellissimi. I nostri amici e parenti li apprezzeranno molto! Vediamo come fare.

I piccoli pensieri fai da te che contano veramente

Oggi, il Team di ProiezionidiBorsa spiegherà come realizzare in pochi minuti un regalo di Natale economico ma elegantissimo. Stiamo parlando delle candele di Natale personalizzate. Anche se questo regalo può sembrare troppo poco elaborato, in realtà non è così. Le candele possono essere personalizzate in diversi modi e verranno apprezzate da adulti e piccini.

Questo regalo fai da te è anche molto economico. Infatti, ci serviranno solamente delle candele bianche, dei tovaglioli di carta, degli spilli e un phon per capelli. Tra l’altro, scegliamo la forma di candele che preferiamo. Un’idea può essere quella di preparare un set di candele di forme e dimensioni diverse.

Come realizzare in pochi minuti un regalo di Natale economico ma elegantissimo

Prepariamo quindi il regalo di Natale! Prendiamo la candela che vogliamo personalizzare e il tovagliolo di carta. Scegliamo la decorazione del tovagliolo che più ci piace. Prima di iniziare mettiamo sul tavolo un panno o una tovaglietta di plastica, così da non fare colare cera poi difficile da pulire. Sfogliamo il tovagliolo fino a rimanere solo con lo strato decorato più superficiale. Quindi, prendiamo le misure sulla candela e, se necessario, tagliamolo. Assicuriamo il tovagliolo alla candela con degli spilli: in questo modo rimarrà ben fermo senza farci impazzire.

A questo punto prendiamo il phon per i capelli e accendiamolo alla velocità più bassa e a media temperatura. Con molta pazienza passiamo l’aria calda sulla candela. Così facendo la cera superficiale della candela si scioglierà leggermente e ingloberà il tovagliolo. Una volta fatto, togliamo gli spilli e lasciamo asciugare la cera. Finiamo di decorare la candela aggiungendo dei fiocchi in tessuto o incolliamo delle decorazioni natalizie. Ed ecco pronto il nostro regalo fai da te!