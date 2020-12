Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è sempre un’occasione speciale e una festa cara a tutti. Questo anno le celebrazioni natalizie dovranno però essere più ristrette. Ciò non vuol dire che non ci si possa truccare e vestire bene per la vigilia e per il giorno di Natale.

Scegliere abiti e make-up è solitamente facile. I problemi sorgono invece quando si inizia a pensare a come sistemare i capelli. Se per le cene di Natale si vuole sfoggiare un’acconciatura particolare ma non si vuole andare dal parrucchiere, non ci si deve preoccupare. Basterà infatti optare per una di queste 2 veloci pettinature da fare a casa perfette per il Natale! Vediamo insieme come fare.

Uno chignon rivisitato e particolare

Rivisitare il grande classico dello chignon è un’idea perfetta per l’acconciatura di Natale. Con questi semplici trucchi sarà impossibile sbagliare e otterremo un risultato perfetto. Teniamo a portata di mano del gel leggero e una spazzola.

Partiamo a testa in giù e spazzoliamo bene i capelli sulla nuca. Quindi prendiamo del gel per aiutarci nell’operazione. Iniziamo a intrecciare i capelli in una french braid partendo dall’attaccatura sulla nuca e procedendo verso la parte alta della testa. In questo passaggio assicuriamoci di tirare bene i capelli! Arrivati alla parte alta della testa assicuriamo la treccia con un piccolo elastico. Procediamo facendo uno chignon ordinato o scompigliato. Otterremo una pettinatura particolare e perfetta per il Natale!

Una corona di trecce

Tra le 2 veloci pettinature da fare a casa perfette per il Natale c’è la corona fatta di dutch braids. Anche in questo caso spazzoliamoci bene i capelli prima di iniziare e aiutiamoci con un po’ di gel. Dividiamo i capelli in due parti uguali. Quindi iniziamo a fare una dutch braid partendo dall’attaccatura dei capelli. Assicuriamo la treccia con un piccolo elastico e ripetiamo l’operazione con l’altra porzione di capelli.

Quindi armiamoci di forcine e assembliamo la corona. Prendiamo la punta della treccia di sinistra e portiamola sul lato destro della testa tenendola all’esterno dell’altra treccia. Assicuriamola qui con delle forcine. Prendiamo la punta della treccia di destra e portiamola verso sinistra mantenendola all’interno della corona. Utilizziamo di nuovo le forcine per fissarla. Ora saremo pronte per affrontare il Natale con stile!