La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende accontentare i Lettori che sono alla ricerca di un fine pasto veloce e saporito. Non è ovviamente il caso di cuocere pan di Spagna o di preparare torte quando la disponibilità di tempo è molto limitata. Ecco allora che bastano una bottiglia e appena 5 minuti per un dessert golosamente fresco e senza cottura, buono da leccarsi i baffi! Ecco come prepararlo velocemente e il motivo per cui piace davvero a tutti.

Un agrume dalle mille risorse

Quando restano solo 5 minuti per la preparazione di un dolce la scelta migliore è una crema al cucchiaio. Allora quale ingrediente è più fresco e goloso del limone per una crema? Molti avranno anche la fortuna di averne proprio una pianta in giardino.

In questo caso basterà coglierne qualcuno direttamente dalla pianta. Il limone è un ingrediente molto versatile in cucina e la Redazione aveva mostrato come impiegarlo per la preparazione della ricotta in questo articolo. Ma il limone è un ottimo protagonista anche perché bastano una bottiglia e appena 5 minuti per un dessert golosamente fresco e senza cottura. Ecco cosa occorre.

Procedimento

Bisognerà spremere in una boule il succo di due limoni freschi e aggiungere 80 grammi di zucchero a velo. Aggiungere anche 120 millilitri di latte freddo e mescolare leggermente. A questo punto bisognerà aggiungere tutto in una bottiglia insieme a un litro di panna vegetale dolce.

È fondamentale che panna e latte siano veramente freddi da frigo perché non verrà utilizzata alcuna frusta o sbattitore. Suggeriamo di usare una bottiglia da due litri o di dimezzare le dosi e procedere in due volte. A questo punto chiudere la bottiglia e agitare bene per 5 minuti.

Basterà collocare la bottiglia per una ventina di minuti in freezer e servirla fredda. Suggeriamo di agitare la bottiglia per qualche minuto prima di servire nelle coppe da gelato. Gli ingredienti saranno ben amalgamati e il dessert sarà pronto senza bisogno di cotture o di strumenti di cucina.