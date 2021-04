Sarà capitato molte volte di andare a casa di amici, o di guardare delle belle immagini sui social e desiderare di avere un bel giardino rigoglioso.

In realtà, è possibile realizzare qualcosa di magnifico anche se non si ha a disposizione un ampio giardino, ma solo un balcone, qualsiasi siano le sue dimensioni.

In questo articolo vedremo come trasformare il proprio balcone in un’oasi colorata di piante e fiori in pochi e semplici passaggi.

Valutazioni da compiere per realizzare un fantastico balcone

Per poter rendere il proprio balcone un luogo di relax e di connessione con la natura bisogna valutare una serie di cose.

La prima cosa da fare è valutare il grado di esposizione del balcone al sole. A seconda che sia più o meno soleggiato sarà possibile scegliere tra piante che stanno meglio alla luce diretta del sole, all’ombra o a mezz’ombra.

Dopo la valutazione della luce è il momento del gusto estetico. In base all’effetto che si desidera dare al proprio balcone si possono scegliere piante dai colori più o meno vivaci. Tutto dipende dalle sensazioni che si vogliono trasmettere: colori più vivaci per un tocco di allegria e vitalità; più tenui per un effetto di pace e relax.

Inoltre, se lo spazio del balcone non è molto ampio, si può valutare l’opzione di arredare muri e pareti. Con l’aiuto di vasi pensili è infatti possibile ricreare un bellissimo angolo di fiori scegliendo delle piante che crescono a cascata, come ad esempio la lobelia.

Bellezza e utilità

Per avere un balcone che sia sempre fiorito, a prescindere dalle stagioni, l’ideale è puntare sulle piante sempreverdi.

Con le piante e i fiori si può giocare in infiniti modi: si possono creare dei mix unici accostando piante diverse tra loro per varietà e tonalità.

Si possono anche unire piante che hanno scopi diversi.

Esistono infatti una serie di piante che donano un tocco di colore e possono essere utili anche in casa in cucina. Piante aromatiche come la lavanda, utile anche per scacciare via le zanzare, il rosmarino o il basilico saranno belle da vedere e funzionali in cucina.

Dopo aver analizzato l’esposizione al sole e il gusto estetico, come trasformare il proprio balcone in un’oasi colorata di piante e fiori in pochi e semplici passaggi?

La scelta

Per realizzare un balcone fiorito che sia un vanto la scelta può ricadere su fiori differenti.

In questo periodo i tulipani sono ottimi per donare colore e saltano subito all’occhio.

Per cavalcare l’onda della vivacità e della bellezza un ottimo spunto è la surfinia. Quest’ultima riesce a sopravvivere anche alle temperature più fredde.

Nel caso in cui si abbia poco spazio in orizzontale si possono valutare gli spazi verticali. Per una magnifica parete la rosa e il gelsomino rampicanti sono ideali sia per la sensazione di delicatezza sia per la loro profumazione.

Irrinunciabile il narcissus. Se scelto di colore giallo sarà di grande effetto abbinarlo alle violette o alle primule.