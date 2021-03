Lo stile alpino si caratterizza per un arredamento molto accogliente e caldo, dove il legno è il protagonista assoluto. Non solo il parquet, lo stile montano prevede l’impiego di questo materiale anche per il rivestimento delle pareti con perline. Questi rivestimenti non sono solo un abbellimento di design ma servono anche ad isolare da un punto di vista termico la stanza.

Se si ama lo stile alpino ecco alcune idee per arredare casa come una baita, anche in città!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il camino o la stube

Per coloro che stanno arrestando casa o addirittura ristrutturando, un’ottima soluzione per riscaldare casa è la stube con il caratteristico rivestimento in maioliche. La stube è il modo economico ed ecologico con cui vengono riscaldati molti chalet.

Il calore che deriva dalla combustione della legna viene accumulato all’interno della stube (detta appunto anche stufa ad accumulo). In seguito il calore viene rilasciato per inerzia nell’ambiente circostante fino a 12 ore dopo.

Naturalmente anche i camini sono un grande classico dello stile alpino. Per coloro che non avessero la canna fumaria consigliamo i biocamini o camini a bioetanolo. Questo tipo di camino non necessita di sfogo dei fumi perché non ne produce. È un camino con fiamma vera pertanto estremamente scenografico che può essere incassato anche in una tradizione cornice per camini.

I tessuti tirolesi

I complementi tessili sono parte integrante dell’arredamento in stile montano: si può scegliere fra gli scozzesi, tessuti con motivi tirolesi con cuori, cervi e casette.

Infine si può optare per le stampe di grandi dimensioni con gnomi e animali della foresta. Il tipo di tessuto ha una grammatura importante e quindi saranno per lo più stoffe in gobelin.

Cuscini e coperte in maglia completano i morbidi e confortevoli divani in pelle o ecopelle marrone o in tinte forti come il rosso. Per quanto riguarda i tappeti meglio optare per uno shaggy a pelo lungo.

I mobili in legno

I mobili in legno grezzo formano un binomio indissolubile con lo stile chalet ed in particolare le credenze non possono mancare in un soggiorno alpino.

Se si ama lo stile alpino ecco alcune idee per arredare casa come una baita anche con un tocco moderno. Oltre ai classici modelli con base, alzata e vetrinetta e ai legni color miele, i designers propongono delle versioni più attuali.

Le credenze moderne utilizzano legno di recupero con finitura invecchiata e inserti metallici neri come borchie o maniglie a conchiglia. Anche il rovere grigio è un materiale che sta riscontrando il favore dei designers anche le cucine in stile alpino.