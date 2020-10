Ci sono strumenti finanziari che permettono di raddoppiare l’investimento in poche ore. Sono facilmente reperibili sul mercato e si possono comprare a partire da cifre modestissime, anche 10 euro. Sono strumenti che si basano sulla leva finanziaria. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa ti illustrano come raddoppiare il capitale in poche ore anche con soli 10 euro.

Come raddoppiare il capitale in poche ore anche con soli 10 euro

E’ possibile investire e fare fruttare in modo rilevante anche importi modesti, come poche decine di euro. Oggi in Borsa è possibile investire partendo da un capitale minimo necessario per acquistare una sola azione.

Ci sono titoli come Ferrari, che valgono 160 euro ad azione. Ma ci sono titoli altrettanto importanti, come Enel, Eni, Poste, Fiat, Campari, che si possono acquistare anche con 10 euro e anche meno.

Certo, ad un investimento modesto corrisponde un guadagno modesto. E anche se il titolo guadagnasse il 50% in poche settimane, su 10 euro sarebbero solamente 5 euro di guadagno. Forse non ne varrebbe la pena.

Chi volesse speculare avendo l’opportunità di raddoppiare il capitale in brevissimo tempo, potrebbe rivolgersi a particolari strumenti come i derivati a leva. Sono strumenti quotati alla Borsa di Milano e sono accessibili anche a partire da cifre modestissime. Ma grazie alla leva finanziaria incorporata, se si azzecca la scommessa si può raddoppiare il capitale investito in poche ore.

Come funziona la leva finanziaria

Ma come funziona la leva? Ipotizziamo di avere 10 euro da investire in un titolo. Con poco più di 10 euro oggi si può comprare una azione Fiat. Supponiamo di essere stati bravi e di avere guadagnato il 10% in 2 giorni. Il guadagno in valore assoluto sarebbe di 1 euro.

Ipotizziamo adesso di acquistare uno strumento finanziario a leva 10 che abbia come sottostante Fiat. A leva 10 significa che si investono 10 euro, ma è come se si investissero 100 euro. Questo grazie a un complesso meccanismo che regola lo strumento.

Poiché il derivato moltiplica l’investimento per 10, anche il rendimento sarà moltiplicato per 10. Quindi invece di 1 euro, si guadagneranno 10 euro. Ecco che abbiamo raddoppiato il capitale in due giorni.

Attenzione al rischio perdite

Attenzione, la leva funziona anche al contrario. Se il titolo perde il 10%, nel primo caso avremo perduto 1 euro, nel secondo caso avremo perduto 10 euro. Quindi tutto il capitale investito. Pazienza se sono 10 o 100 euro, ma attenzione quando si investono cifre maggiori. Il che rende rischioso un investimento di questo tipo.

Un ultima cosa. Strumenti a leva quotati su Borsa italiana posso essere gli ETF, i certificati o i covered warrant. Va da sé che prima di usarli è necessario avere un minimo di conoscenza su come funzionano.

