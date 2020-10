Generalmente la tendenza di un titolo per un certo periodo è indicativa dell’andamento dei prezzi nelle sedute successive. Secondo l’analisi grafica, se i prezzi per un certo periodo hanno avuto una certa direzione, è probabile che possa essere mantenuta anche nel futuro. A meno che non accadano eventi che fanno invertire il trend. E ciò potrebbe accadere anche per Gabetti. Ecco perché questo titolo azionario dopo essere raddoppiato di valore in 3 mesi potrebbe continuare a correre. E’ quanto scaturisce dall’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Ecco perché questo titolo azionario dopo essere raddoppiato di valore in 3 mesi potrebbe continuare a correre

Secondo l’analisi dei trend, i titoli che negli ultimi 3 mesi hanno registrato un deciso apprezzamento, hanno maggiore probabilità di proseguire nella crescita dei prezzi. E nella Borsa Italiana, l’azione Gabetti (MIL:GAB) negli ultimi 90 giorni ha fatto registrare la maggiore performance insieme a Tiscali.

Il titolo dal 20 luglio ad oggi ha realizzato un apprezzamento del 107%. In pratica in 3 mesi l’azione ha raddoppiato di valore. E’ una crescita media del 30% al mese, anche se l’incremento maggiore è concentrato tra fine agosto e la data attuale.

Lunedì 20 luglio si poteva acquistare un’azione Gabetti con 0,330 euro. In pratica con 1 euro si potevano comprare 3 azioni. Al momento dell’analisi l’azione quota a 0,67 euro e quindi per comprare le stesse 3 azioni adesso occorrono 2 euro.

Le prospettive del titolo

Il titolo ha iniziato l’apprezzamento a fine agosto. Da maggio a fine agosto i prezzi si sono mossi attorno a 0,32 / 0,33 euro. Improvvisamente il 24 agosto il titolo è balzato a 0,38 euro. Quello è stato il segnale che qualcosa stava bollendo in pentola.

Dopo meno di due settimane i prezzi avevano già raggiunto 0,5 euro. Dopo circa 3 settimane di movimento laterale attorno a quel valore, i prezzi hanno ripreso a correre. Il 7 ottobre hanno raggiunto il massimo a 0,884 euro.

Una volta toccato il massimo. L’azione ha corretto gli eccessi ed i prezzi sono scesi, spinti dalle prese di beneficio di chi aveva acquistato fino a fine settembre.

I livelli da monitorare

Da qualche seduta la correzione sembra essere arrivata a termine e il titolo pare prepararsi a una nuova gamba rialzista. I livelli da monitorare sono 0,720 euro al rialzo e 0,65 euro al ribasso.

Il superamento di 0,72 euro lascerà spazio ai prezzi per tornare verso i massimi realizzati a inizio ottobre, ovvero 0,844 euro. Invece al ribasso, se il supporto a 0,65 euro dovesse cedere, è possibile che Gabetti torni verso gli 0,50 euro.

