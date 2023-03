Come puliscono i pavimenti a Napoli e in Sicilia: 5 consigli per farlo in 10 minuti

Come puliscono i pavimenti a Napoli e in Sicilia-proiezionidiborsa.it

Dicono che sia le donne che gli uomini non hanno molto tempo per pulire la casa perché dopo il lavoro sono troppo occupati con i social. E invece la realtà è ben diversa soprattutto nel Sud dell’Italia dove pulizie e video diffusi in rete vanno di pari passo. Vediamo come.

Inquadrature studiate nei particolari, smartphone che si muove sapientemente come in un film di Sorrentino e video che vanno virali e hanno milioni di visualizzazioni. È quello che succede con alcune casalinghe napoletane e siciliane che mostrano al pubblico come si fanno le pulizie e come si lava un pavimento in maniera professionale, senza sforzo e in poco tempo.

Le casalinghe influencer stanno aumentando e danno numerosi consigli utili che dovremmo seguire. Scrostare un pavimento, disinfettarlo e deodorarlo, da oggi potrebbe essere più facile. Tik Tok mostra gli strumenti che vengono utilizzati, i prodotti e le tecniche di questo esercito di donne moderne che hanno messo insieme svago e impegni casalinghi traendone divertimento e profitto. Si sfidano tra loro creando tutorial a ritmo di musica e racimolano 50 milioni di visualizzazioni. Vediamo se i loro consigli sono validi.

Pulizie accurata

Se ci chiediamo come puliscono i pavimenti a Napoli e in Sicilia dobbiamo sapere che i consigli da seguire non sono tanti. Quelli più importanti sono 5 e ci permetteranno di risparmiare molto tempo quando dovremo procedere con le pulizie. Il primo consiglio riguarda l’ambiente e la comodità che dovrebbe essere garantita prima di fare le pulizie. Significa che l’ambiente va liberato, messo in ordine, sgombrato. Via abiti, scarpe, cuscini, coperte, il pavimento deve essere libero in modo che possa essere igienizzato al meglio.

Il secondo consiglio riguarda l’utilizzo dell’aspirapolvere. Bisogna rimuovere la polvere così che non rimanga attaccata allo straccio bagnato quando lo passeremo. L’aspirapolvere è meglio della scopa ma se non lo abbiamo in casa muniamoci di swiffer che è molto efficace. Non dimentichiamoci di spostare poltrone e divani e di eliminare la polvere dagli angoli, il pavimento va igienizzato in maniera completa senza tralasciare i dettagli.

Come puliscono i pavimenti a Napoli e in Sicilia e come utilizzano l’acqua

I detersivi sono importanti. Il terzo consiglio riguarda la scelta dei prodotti che devono essere delicati, non troppo aggressivi con il materiale e con l’ambiente circostante. Mantenere in salute l’ambiente soprattutto se ci sono bambini è fondamentale quando procediamo con le pulizie. Quindi scegliamo prodotti naturali oppure utilizziamo quelli che abbiamo in casa come aceto, bicarbonato o sapone di Marsiglia. Ma come quarto consiglio non scordiamoci di utilizzare l’acqua bollente. Ricordiamoci che l’acqua calda è il miglior disinfettante e non dovremmo mai farne a meno.

Il quinto e ultimo consiglio è molto utile. Facciamo sempre 2 passate. Se abbiamo passato lo straccio la prima volta con i prodotti naturali o con i detersivi prescelti, passiamo lo straccio risciacquato una seconda volta sempre bagnandolo con acqua bollente. La sanificazione sarà in questo modo molto più approfondita. Lasciamo le finestre aperte a facciamo asciugare naturalmente i pavimenti che alla fine del trattamento risulteranno brillanti e puliti. E avremmo fatto pochissimo sforzo e occupato pochissimo tempo. A garantircelo sono le influencer più importanti del nostro bellissimo sud Italia.