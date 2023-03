La classifica dei 10 farmaci che dovremmo avere sempre in casa. Controlla anche tu se li hai tutti

Finisce sempre così. Che quando ci succede qualcosa, in casa, corriamo ad aprire la scatola dei farmaci e ci manca, inevitabilmente, quello che ci serve. Una vera seccatura, soprattutto per dei malanni “banali”, che non richiedono medicine specifiche. Ecco, allora, i 10 farmaci che non dovrebbero mai mancare in una casa. Controlla se anche tu li hai tutti.

Quando ci feriamo a un dito, di solito, il cerottino, in casa, ce l’abbiamo da mettere. Magari, non della misura che serve, con cerotti per le vesciche usati, alla bell’e meglio per tappare il taglietto. Tutto il resto, però, non sempre si trova nella cassettina dei farmaci.

A volte, ci capita di andare a controllare se c’è rimasto anche un banale sciroppo per la tosse e torniamo indietro delusi. Perché o, una volta finito, non lo abbiamo più ricomprato, o lo abbiamo fatto scadere dopo averlo usato un paio di volte. In effetti, è raro che tutti abbiano veramente ogni copertura medicinale in casa. Non si tratta di essere ipocondriaci o di sostituire i farmacisti, ma di avere lo stretto necessario per le piccole patologie quotidiane.

Non solo il termometro, ma sono questi i farmaci che non dovrebbero mai mancare da casa nostra

Diventa facile dire che il termometro rientrerebbe nella classifica dei 10 farmaci che dovremmo avere sempre in casa. Anche se non si tratta di una medicina, ma di un oggetto medico per valutare se si ha la febbre, oppure no. Diciamo che questo è a parte, ma che è indispensabile averlo a casa.

Di certo, non possono mancare i farmaci antipiretici, che sono perfetti per abbassare la febbre, quando è alta. L’antipiretico per eccellenza è il paracetamolo, che può essere usato anche in caso di mal di testa o di dolori. Anche se c’è chi usa dei metodi naturali per abbassare la febbre.

Oltre a un antipiretico, ecco gli altri nove che dovremmo tenere nella cassettina dei farmaci

Gli antidolorifici sono indispensabili per tanti motivi. Possono essere in bustina, ma anche in gel da spalmare, perfetti non solo per i dolori, ma anche per le infiammazioni. Al terzo posto dei farmaci da avere in casa c’è il disinfettante.

Infatti, se dovessimo tagliarci, non solo dovremmo avere solo il cerottino o la garza, ma anche un disinfettante pronto all’uso. A proposito di infezioni, non dovrebbe mai mancare, in casa, anche una crema antibatterica, che è perfetta per ridurne il rischio. E già qui, siamo con quattro medicinali da tenere in casa.

La classifica dei 10 farmaci che dovremmo avere sempre in casa. Controlla se hai anche gli altri 6

Sciroppo per la tosse e spray per la gola sono al quinto posto delle cose da tenere in casa. Difficile farne a meno, anche perché ormai, non c’è stagione in cui rischi di essere raffreddato. Ecco perché dovremmo avere nella cassetta dei farmaci anche un decongestionante nasale.

I fermenti lattici sono fondamentali quando abbiamo l’intestino fuori posto, magari da conservare con i farmaci contro la diarrea. La primavera, per tanti, è sinonimo di allergia e allora è imprescindibile avere in casa degli antistaminici che ci evitino starnuti a ripetizione. Qualcuno di voi tiene in casa una pomata da utilizzare in caso di piccole bruciature? Eppure, quando potrebbe esserci utile. Infine, tanti hanno acidità di stomaco e per aiutare la digestione un antiacido è un grande amico. Anche se c’è chi prende un cucchiaino di bicarbonato.