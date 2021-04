La lavatrice è la nostra grande alleata, senza di lei non potremmo avere dei panni sempre puliti e profumati.

Il suo uso in molte famiglie è giornaliero, e spesso ci tocca fare anche più di un bucato al giorno, specialmente quando in casa si è in tanti, e ci sono dei bambini.

Per questo motivo, il minimo che possiamo fare, oltre al suo corretto utilizzo, è di sapere come pulire perfettamente la lavatrice dentro e fuori, con detergenti naturali per profumare il bucato e farla durare molti anni.

Non possiamo proprio immaginare di stare senza di lei e di dover lavare tutto a mano, sarebbe praticamente impossibile.

Ecco come pulire perfettamente la lavatrice dentro e fuori, con detergenti naturali per profumare il bucato e farla durare molti anni

La pulizia all’interno

Fra i consigli da seguire sempre ci sono quelli di pulire la lavatrice all’interno, non solo nel cestello, ma anche tutte le tubature.

Queste con il tempo si incrostano, a causa del calcare e dei detersivi, e portano irrimediabilmente alla rottura del nostro elettrodomestico.

La soluzione sta nell’ effettuare periodicamente, un lavaggio a vuoto ad una temperatura di sessanta gradi, inserendo nella vaschetta due cucchiai di aceto bianco.

Se pensiamo che le incrostazioni siano troppo vecchie e c’è bisogno di una pulizia più profonda, allora possiamo optare per questo disincrostante naturale.

Disincrostante naturale

Preparazione

a) 1 litro di acqua;

b) 250 grammi di acido citrico.

Inserire la miscela preparata, nel cestello della lavatrice ed seguire un programma a vuoto e ad alta temperatura.

Ripetere questo lavaggio una volta al mese.

La pulizia all’esterno

Per avere una lavatrice splendente senza rovinarla, ecco la soluzione detergente ideale:

a) 500 ml di acqua;

b) 4 gocce di olio essenziale di limone;

c) 100 ml di aceto bianco;

d) 1 cucchiaio di bicarbonato;

e) 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia.

Unire tutti gli ingredienti e versarli in un flacone spray, agitare e spruzzare sulle parti esterne della lavatrice. Stendere il detergente con una spugnetta, e sciacquare con un panno inumidito di acqua fresca.

La pulizia del filtro

Si consiglia di controllare e pulire periodicamente il filtro, perché si incrosta molto facilmente a causa dei detersivi.

Ogni due mesi, smontarlo e metterlo in ammollo in questa soluzione:

a) acqua calda;

b) 1 bicchiere di aceto bianco;

c) 1 cucchiaio di bicarbonato.

Possiamo utilizzare uno spazzolino da denti, per pulire le parti più difficili da raggiungere.

Pulizia dell’oblò

Preparare questa soluzione:

a) 1 tazza di aceto di mele;

b) 5 gocce di olio essenziale di tea tre.

Con una spugnetta bagnata in questa soluzione, pulire bene l’oblò eliminando le tracce di sporco e di muffa.