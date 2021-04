Nei mesi scorsi, più volte abbiamo pubblicato le nostre analisi su questa società che era stata inserita bella nostra lista di raccomandazioni al prezzo di 4,855 circa. E oggi, quali sono le nostre attese?

Dopo la forte salita da inizio anno il titolo BFF Bank è ancoro sottovalutato e potrebbe raggiungere anche i 9,50 euro di medio lungo termine.

Il titolo BFF Bank (ex Banca Farmafactoring) (MIL:BFF) ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 aprile al prezzo di 6,775 in rialzo del 2,81% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,436 ed il massimo a 6,79.

Cosa attendere da ora in poi sul titolo dopo questa salita da inizio anno di oltre il 36%?

La società che capitalizza a Piazza Affari oltre 1,2 miliardi di euro fornisce servizi finanziari alle aziende che operano nel settore farmaceutico e della Pubblica Amministrazione.

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 15,21% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (5 giudizi) stimano su un prezzo obiettivo da raggiungere in area 8,30. Dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi anni, il nostro Ufficio Studi giunge ad un calcolo fair value intorno al prezzo di 9,50 per azione con un’interessante sottovalutazione rispetto ai prezzi attuali

La tendenza è rialzista di breve, medio e lungo termine. Chi possiede il titolo come da nostre indicazioni operative dei mesi scorsi, può mantenere le posizioni con stop loss di lungo termine a 6,25. Supporto di breve a 6,49 con obiettivo primo in area 7,15/7,32 da raggiungere in 1/3 mesi.

Le nostre previsioni sono molto ottimistiche e nei prossimi mesi, ravvisiamo la probabilità che le nostre stime verranno riviste al rialzo. Alcuni nostri indicatori proiettano un prezzo in area 10,50/12,35 per/entro i prossimi 1/3 anni.

Come al solito si procederà per step.