Inutile farsi prendere dal panico: bianche o colorate, le pareti prima o poi si sporcheranno. Macchie, impronte, ma anche polvere, fuliggine del caminetto, umidità e muffa rappresentano alcune delle cause principali, attraverso le quali le mura domestiche perdono lo splendore iniziale. Basterà una semplice sedia che s’appoggia sulla parete per creare segni e aloni antiestetici sul muro.

La verità è che molto spesso le sottovalutiamo, ma le parenti di casa andrebbero pulite periodicamente. Per sopperire a tale problematica, oggigiorno si opta sempre di più per pitture e materiali lavabili. In molte occasioni, però, potremmo non essere in grado di capire in che modo agire efficacemente per eliminare la macchia in questione ed evitare di danneggiare la pittura sottostante.

Dunque, con l’articolo di oggi cercheremo di capire come pulire muri e pareti di casa, lavabili e non lavabili, con qualche piccolo trucchetto casalingo. D’altronde, prima di interpellare l’imbianchino per ridipingere l’intera parete, conviene provare qualche rimedio fai da te poco invasivo ma efficace.

Quindi, ecco come pulire muri e pareti di casa, anche non lavabili, ed eliminare macchie e impronte in 1 minuto senza togliere la pittura

Partiamo dalle classiche impronte di mani e pedate. Le macchie nere potrebbero scomparire con una semplice mollica di pane. Basterà appallottolare la mollica tirata fuori da un panino e strofinarla sulla macchia.

In presenza di macchie più grandi o spesse, inumidire la mollica prima di strofinare sulla superfice da pulire. Da provare anche la comune gomma per cancellare.

Chi ha bambini conosce bene quanto è facile trovarsi macchie e strisce di penne, matite e pennarelli sparse qua e là sulle pareti. In questo caso, il sapone di Marsiglia sarà un ottimo alleato. Mescolare in una ciotola un po’ di sapone liquido di Marsiglia e un po’ d’acqua. Immergere una spugnetta, strizzarla leggermente e tamponarla sulla macchia. Lasciare agire per mezz’ora e poi passare un panno in microfibra asciutto. Anche il dentifricio sembrerebbe una buona soluzione per questa tipologia di sporco.

Per eliminare le macchie d’olio

Può succedere, in particolare vicino al piano cottura della cucina, di trovare le pareti “costellate” da schizzi d’olio. In tal caso, la soluzione più efficace sembrerebbe la trementina, ovvero uno sgrassante derivato da una resina vegetale. Questo prodotto si trova sul mercato a prezzi anche molto economici e garantisce pareti lisce e senza aloni.

In alternativa, il limone è un buon ingrediente per eliminare i residui d’olio o di sugo di pomodoro. Si dovrebbe sfregare mezzo limone direttamente sulla macchia. Lasciare agire e poi lavare con un panno imbevuto da acqua e sapone neutro.

Quando la pittura sulle pareti non è lavabile, si può optare anche per un goccio di candeggina su un batuffolo di cotone da passare direttamente sulla macchia.

Macchie di muffa e umidità

Per eliminare le macchie di umidità e di muffa in casa, ecco alcuni rimedi formidabili da provare. In alternativa, inserire dell’aceto di mele in uno spruzzino, aggiungere del tea tree e vaporizzare sul muro. Anche il bicarbonato unito al sale da cucina e un po’ d’acqua promette ottimi risultati.

Macchie di fumo

Stufe e caminetti ci hanno fatto compagnia anche durante l’inverno che si stiamo lasciando alle spalle. Fuliggine e polvere, però, potrebbero aver reso opache le pareti. In tal caso, tamponare le macchie con un panno imbevuto in una soluzione di acqua e candeggina dovrebbe risolvere il problema in 1 minuto.

Lettura consigliata