Più volume ai capelli con questa acconciatura adatta su capelli lunghi o corti e semplicissima da fare a casa

Un proverbio abbastanza noto recita “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Ebbene, un’affermazione del genere sembra calzare a pennello, è il caso di dirlo, per quanto riguarda il grande universo del fashion.

Accanto agli evergreen come tubino nero o blazer, ci sono capi o dettagli dalla fama più altalenante e molto spesso oggetto di rivisitazioni.

Quante volte sentiamo dire che quell’abito o quell’accessorio sono tornati di moda?

Molti ricorderanno, ad esempio, i jeans a zampa, che già spopolavano negli anni ’70/’80, ma che in tempi recenti sono tornati fieramente alla ribalta.

Ma questo discorso non vale solo per gli indumenti, quanto più per il più ampio settore beauty, che comprende anche la manicure e l’acconciatura.

Proprio per quanto riguarda la chioma, sarebbe tornata in voga una tipologia di piega diffusa negli anni ’90, elegante ma al tempo stesso non seriosa.

Attenzione, però, perché non si tratta del volume eccessivamente vaporoso e dunque artificioso degli anni Ottanta, tutto il contrario.

I fluffy hair, infatti, si distinguono per un effetto strepitosamente morbido e per ricrearlo non occorrono particolari strumenti di precisione.

Per di più stanno benissimo sui capelli lunghi come su quelli corti, ma dobbiamo prestare attenzione alla loro idratazione se vogliamo evitare l’odiato effetto crespo.

Più volume ai capelli con questa acconciatura adatta su capelli lunghi o corti, semplicissima da fare a casa

Per ottenere quest’effetto voluminoso ma morbido detto fluffy hair dobbiamo partire dallo shampoo.

Già in fase di lavaggio, infatti, ricordiamoci di preferire shampoo e balsamo volumizzanti, nonché uno spray lucidante prima dell’asciugatura, che avverrà rigorosamente a testa in giù.

In questo modo, infatti, sarà più facile dare volume a partire direttamente dalle radici e per evitare l’eccesso di volume affidiamoci al modelling della spazzola.

Vietato poi dimenticare il diffusore, fondamentale per allontanare l’incubo crespo, favorendo invece la morbidezza e una crema leave-in per lavorare meglio i ricci.

Qualora il giorno successivo notassimo che il capello tende a perdere di leggerezza, per dare più volume ai capelli possiamo revitalizzare la piega semplicemente con uno shampoo secco.

In ogni caso, possiamo modellare il capello come più ci piace, ad esempio mantenendo meno volume sulle radici e giocando sul mosso delle lunghezze.

Sui bob e i tagli corti scalati, poi, una simile piega risulta perfetta per incorniciare il viso, regolarizzando i ciuffi.

