Se frugando nei cassetti e bauli di casa, ci capita di trovare qualche monetina dimenticata, controlliamo sempre prima di buttarle via. Che si tratti di vecchie lire o provenienti da altre parti del Mondo, potremmo scoprire di avere un tesoro tra le mani.

In questo caso dovremo rivolgersi a un appassionato o chi di competenza, per fare valutare al meglio tutto il denaro. Spesso recuperiamo anche gli euro lasciati in un angolo che ormai sono completamente irriconoscibili, perché ossidati o particolarmente sporchi.

Per non rovinare il possibile tesoretto ritrovato, dovremo fare attenzione a togliere con cura tutta la patina scura. In questo modo potremo anche cominciare a diventare dei collezionisti di prima categoria.

Come pulire le vecchie monete incrostate, anche antiche e arrugginite, con l’aceto e bicarbonato e questi altri ingredienti

Se siamo insicuri e non sappiamo cosa abbiamo appena trovato, prima di maneggiare le monete, laviamoci le mani con cura, per non compromettere l’eventuale valore. Ma se siamo sicuri che il prestigio sia notevole, allora interveniamo meno possibile e affidiamole ad un esperto. Perché in molti casi, se si tratta di pezzi antichi, meglio lasciarle nel loro stato senza fare nulla di particolare. Al massimo potremo spolverarle con un pennellino e sciacquarle con acqua e sapone, per poi asciugarle con un panno asciutto.

Quando, invece, desideriamo ridare la lucentezza originale, proviamo su un esemplare che sappiamo non avere valore con dei semplici rimedi naturali. I classici metodi prevedono l’uso dell’aceto, semplicemente immergendo le monete per qualche ora, oppure usando un mix di acqua e bicarbonato.

Tuttavia, questi non sono gli unici modi adatti a restituire il colore originale del metallo, per eliminare lo sporco ossidato esistono altri ingredienti.

Ridare lucentezza

Per una lucidatura ottimale i limone sembrerebbe essere un elemento naturale ampiamente diffuso, almeno per quanto riguarda le monete che non hanno molto valore. Diluiamo il succo con l’acqua e immergiamo la moneta o utilizziamo direttamente una fetta.

Le nostre nonne impiegavano anche la polpa di pomodoro o dell’arancia, insieme o separatamente, in quanto acidi, per lavare lo sporco ostinato e incrostato.

In alternativa, potremo impiegare del dentifricio, con l’aiuto di uno spazzolino con le setole morbide, lasciandolo agire prima per 10 minuti e poi risciacquiamo. Se invece abbiamo in casa del sapone di Marsiglia, facciamo sciogliere qualche scaglia nell’acqua calda e teniamo la moneta ammollo, prima di asciugarla.

Ecco come pulire le vecchie monete incrostate anche antiche con dei rimedi casalinghi. Prima di mettere in pratica queste tecniche chiediamo prima ad un esperto che possa darci le giuste indicazioni.

Approfondimento

Attenzione a queste monete da 2 euro perché potrebbero essere molto rare