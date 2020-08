Ecco perché dovresti usare l’aceto per lavare il tuo costume da bagno.

L’estate è quasi giunta al termine. Ma ci sono ancora quei pochi che si stanno godendo questa bizzarra estate tra distanziamento sociale e mascherine. Ma prima che l’estate arrivi al termine veramente vi vogliamo dare un piccolo consiglio su come bisogna lavare il costume da bagno. E sappi che non devi lavarlo in lavatrice. Ecco perché dovresti usare l’aceto per lavare il tuo costume da bagno.

Il tuo costume in lavatrice si rovina

La prima cosa che dovete fare quando tornate dal mare o dalla piscina è sciacquare il vostro costume. In questo modo andrete a eliminare il sale del mare e il cloro della piscina, che potrebbero rovinare il vostro costume. Dovete infatti sapere che i tessuti con cui sono costruiti i costumi da bagno non amano particolarmente il lavaggio in lavatrice. Se scegliete però di lavare il costume in lavatrice controllate sempre bene l’etichetta. Su questa infatti ci sarà scritto qual è il metodo migliore per lavare il costume e soprattutto i gradi.

Ecco perché dovresti usare l’aceto per lavare il tuo costume da bagno

Ora vi parleremo di un metodo totalmente fai da te per pulire il vostro costume senza rovinarlo. Tutto ciò che dovete fare è prendere del bicarbonato, dell’aceto e del sapone di Marsiglia. Mettete in ammollo il vostro costume in acqua tiepida per circa 20 minuti con un po’ di bicarbonato di sodio. In questi 20 minuti vedrete agire il bicarbonato, che andrà a rimuovere lo sporco. Una volta passato il tempo di ammollo prendete il costume lavate con del sapone di Marsiglia. Infine sciacquate il tutto con dell’acqua fredda e il vostro aceto. L’aceto infatti disinfetterà il costume e lo renderà più morbido. Dovete sapere che l’aceto è un ottimo ammorbidente, che potete usare anche in lavatrice. Ma non solo, perché l’aceto farà tornare a brillare i colori del vostro costume, proprio quando lo avevate comprato.

Per approfondire: come preparare l’ammorbidente fatto in casa.