Dopo ore passate sotto il sole, sei pronta a rientrare dalle vacanze con un colorito perfetto. Ma all’improvviso ti accorgi che, al posto che apparire sana e luminosa, la tua pelle è spenta, disidratata. E inizia perfino a squamarsi! Vorresti levigarla con uno scrub, ma ti assale un dubbio: lo scrub corpo toglie l’abbronzatura? Ecco la verità.

Cos’é?

Lo scrub corpo è un metodo di esfoliazione di tipo meccanico. Gli scrub contengono piccole particelle abrasive: basta massaggiarle delicatamente sulla pelle con un movimento circolare per ottenere una pelle più morbida, giovane ed elastica.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma, proprio perché lo scrub elimina gli strati superficiali dell’epidermide, è facile cadere nell’errore di pensare che si porti via anche la tanto desiderata abbronzatura. Invece è proprio il contrario: lo scrub è un ottimo alleato per una tintarella duratura. Infatti, elimina solo le cellule morte. Applicare uno scrub permette quindi di liberarsi delle fastidiose pellicine senza intaccare l’abbronzatura. Eliminerai proprio lo strato della pelle responsabile del colorito grigiastro, spento.

Non è necessario acquistare prodotti costosi per concedersi uno scrub casalingo: basta dare un’occhiata in dispensa. Ecco qui alcune ricette di scrub fai-da-te economiche e perfette per la fine dell’estate.

Gli scrub fai-da-te per un’abbronzatura duratura

Per ottenere uno scrub fatto in casa basta mescolare un ingrediente cremoso con uno granuloso. Ecco qualche esempio:

miele e zucchero, per una pelle setosa; olio d’oliva e farina di mais; yogurt e fondi di caffè, ideale contro la cellulite; olio d’oliva e sale.

Un’ottima alternativa all’olio d’oliva è l’olio di mandorla.

Ma attenzione: per non rovinare l’abbronzatura, esfolia la pelle con movimenti dolci e non troppo di frequente. Applicare lo scrub ogni dieci giorni è più che sufficiente. Per uno scrub ancora più dolce, puoi applicare il trattamento sulla pelle bagnata con acqua. E ricorda di utilizzare anche un prodotto idratante dopo la doccia!

Ora conosci la risposta alla domanda: lo scrub corpo toglie l’abbronzatura? Ecco la verità! Ma sicuramente, oltre che con una tintarella perfetta, vuoi affrontare settembre anche con il pieno di energia. Scopri allora l’alimentazione perfetta per combattere lo stress da rientro