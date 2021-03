Liberiamoci di questo inquietante insetto che potrebbe vivere nei nostri letti

Esistono degli insetti microscopici che possono popolare le nostre lenzuola e i nostri cuscini. stiamo parlando delle cimici dei letti. Questi insetti si cibano del nostro sangue, lasciandoci delle piccole eruzioni cutanee. Abbiamo il sospetto di averli in casa? liberiamoci di questa inquietante insetto che potrebbe vivere nei nostri letti.

Rischi per la salute

Capiamo innanzitutto perché è importante liberarci definitivamente di questo flagello. I nostri esperti ne hanno già parlato in precedenza (per maggiori informazioni consigliamo il seguente articolo). In generale però, il morso della cimice potrebbe creare problemi alla pelle o risvegliare sintomi da allergia. In casi estremi si può arrivare a febbre e infezioni.

Rimedi naturali

I rimedi che offriremo da qui in avanti possono essere utilizzati se sospettiamo che questi fastidiosi insetti si trovano fra le nostre lenzuola. Se ci troviamo delle macchioline o anche puntini di sangue, probabilmente è così. Potremmo anche trovare le piccole mute di questi insetti. In generale però il sintomo più evidente è il prurito e alla pelle e delle piccole eruzioni cutanee ravvicinate.

Questi metodi naturali però possono essere utilizzati anche in via preventiva.

Alte e basse temperature

Un metodo sicuro per liberarsi delle cimici e lavare le lenzuola in lavatrice settandola a 65 °. Consigliamo di lavare tutto ciò che entrato a contatto col nostro letto e che sia in tessuto. Se ci preoccupiamo di rovinare le nostre preziose lenzuola, possiamo sempre metterlo sottovuoto e congelarlo in freezer però almeno 24 ore.

Farina fossile e borace

La farina fossile e il borace sono entrambi in polvere e si trovano entrambi in commercio in farmacia o in un negozio fai da te. Entrambi possono essere distribuiti sul materasso e le altre zone che pensiamo siano infestate. Dovremmo lasciarle così per almeno due giorni per poi aspirare il composto con l’aspirapolvere. Sia la farina fossile che il borace infatti hanno proprietà disinfestanti, che porteranno le cimici a soffocare.

Oli essenziali

in ultimo, consigliamo l’utilizzo di uno di questi tre oli essenziali. Si tratta dell’olio essenziale di lavanda, di menta o di Tea tree. Possiamo utilizzare questi oli diluendolo in poca acqua e strofinarli energicamente su tutto il materasso.

Liberiamoci subito di questo inquietante insetto che potrebbe vivere nei nostri letti grazie ai nostri consigli. Se però dopo aver applicato queste tecniche si sospetta che le cimici siano ancora lì, è il momento di rivolgersi a dei disinfestatori esperti.