Sul web, a volte, insorgono delle mode davvero inaspettate. I video diventano virali in un secondo se riescono a catturare l’attenzione degli utenti. E, in pochissimi minuti, tutti sono a conoscenza delle nuove mode e delle nuove tendenze che stanno facendo scalpore. Oggi vogliamo proprio parlare di una di queste in particolare che ultimamente ha davvero coinvolto milioni di utenti. Si tratta di un piccolo passatempo che può lasciare davvero a bocca aperta, soprattutto perché non ce lo aspettiamo! Dunque, vediamo lo strabiliante motivo per cui moltissime persone stanno iniziando a disegnare nel proprio lavandino.

I video che spopolano sul web fanno vedere cosa accade se si disegna nel proprio lavello

Da qualche giorno, in rete, gira un video davvero interessante che ha collezionato milioni di visualizzazioni. E, in pochissime ore, tutti gli utenti ne hanno realizzato una copia, provando l’incredibile trucco appena visto. Ed è sicuramente questa la bellezza di Internet. Dato che siamo a casa, a causa della pandemia, dobbiamo occupare il nostro tempo. E il web ci suggerisce dei passatempi interessanti e divertenti, per stupire soprattutto i più piccoli. Perciò, vediamo cosa accade se disegniamo nel nostro lavello.

Cosa bisogna fare per replicare il video che spopola negli ultimi giorni

Per replicare il video, ci serviranno due elementi fondamentali. Primo fra tutti, un pennarello di quelli che si utilizzano per le lavagne bianche. Si tratta di quelli che si possono facilmente cancellare, con inchiostro idrorepellente. E, come seconda cosa, abbiamo bisogno di un lavandino bianco, di quelli che solitamente si trovano in bagno. Ora, proviamo a disegnare la forma che più ci piace. Per esempio, un cuore, oppure un omino. Dopo che avremo realizzato il nostro disegno, apriamo l’acqua lentamente. Ciò che abbiamo appena tracciato con il pennarello inizierà a galleggiare e a muoversi, quasi come se avesse “vita propria”. E la cosa fantastica è che non si spalmerà o si dissolverà. Il disegno rimarrà fermo nell’acqua, pronto per stupire soprattutto i nostri bambini. Dunque, ecco spiegato lo strabiliante motivo per cui moltissime persone stanno iniziando a disegnare nel proprio lavandino!