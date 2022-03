Un mocio è certamente uno strumento utilissimo per tenere la casa sempre pulita e in ordine. Ma come tutti ci saremo accorti, bisogna pulire anche gli strumenti per la pulizia. Un mocio non propriamente igienizzato tende a diventare sporco e puzzolente, e invece di pulire i pavimenti rischia di sporcarli. La soluzione più semplice è di mettere periodicamente il mocio in lavatrice insieme a un detersivo igienizzante, per pulirlo alla perfezione. Ma non occorre ovviamente fare questa operazione ogni volta che lo utilizziamo. Sarebbe uno spreco di acqua, di energia elettrica e di detersivo. Ma come fare quindi per mantenere il mocio pulito e profumato tra un uso e l’altro? Ci sono alcune regole molto semplici.

Non lasciamo il mocio nell’acqua sporca

La prima regola è semplice: una volta finito di lavare i pavimenti, non lasciamo il mocio a bagno nell’acqua sporca. Dentro quell’acqua disgustosa ci sono innumerevoli batteri, sporcizia, polvere, capelli e altre sostanze certamente non profumate. Ricordiamoci quindi di svuotare subito il secchio dopo averlo utilizzato. Ma oltre a questo accorgimento, come facciamo a mantenere il mocio pulito ed evitare che puzzi?

Basta mocio che puzza e secchio incrostato, ecco il trucchetto per mantenerli sempre puliti senza lavarli ogni volta e senza fatica

Un trucchetto che molti non conoscono è quello di riporre il mocio al contrario quando abbiamo finito di utilizzarlo. Invece di lasciarlo con il panno verso il basso, giriamolo in modo che la testa del mocio sia rivolta verso l’alto quando lo riponiamo nello sgabuzzino. Questo è il modo più efficace per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Il mocio, infatti, si asciugherà molto più velocemente se lo lasciamo al contrario, invece che lasciarlo sul fondo del secchio. Premuriamoci prima di sciacquarlo e strizzarlo per bene e cerchiamo di liberarci di capelli, briciole e altri residui che possono essersi attaccati alla stoffa. Ma cosa fare per il secchio?

Riponiamo il secchio con dell’aceto all’interno

Basta mocio che puzza e secchio incrostato: l’aceto è il nostro migliore amico per prevenire puzza e batteri. Prima di mettere via il secchio e il mocio, facciamo questa operazione: mettiamo all’interno circa due dita d’acqua e un bicchiere di aceto bianco. L’aceto permetterà di igienizzare e scacciare i cattivi odori e le incrostazioni dal fondo del secchio. Se abbiamo uno spazio esterno, come un balcone o un giardino, possiamo anche lasciare l’aceto all’interno del secchio per una notte e poi svuotarlo al mattino. Potremo quindi riporre il secchio senza necessariamente risciacquarlo.

Lettura consigliata

Attenzione, tutti consigliano aceto o bicarbonato per pulire ma non dovrebbero mai essere usati su queste superfici per non rovinarle.